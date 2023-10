Jeugdtheaterschool organiseert Open Les

Marianne Bakker ‘Met theater laat je iets van jezelf zien’

RODEN – Op dinsdag 3 oktober organiseert de Jeugdtheaterschool een Open Les. Kinderen vanaf 8 jaar en jongeren tot en met 18 jaar zijn welkom. De Jeugdtheaterschool is verbonden aan Theater de Winsinghhof in Roden. Marianne Bakker is al jarenlang het gezicht van de theaterschool. Zij geeft de lessen en doet dat samen met Jelke Rijpma.

Tijdens de Open Les komen diverse theateroefeningen aanbod. ‘Het geeft een beeld van wat wij doen en hoe we lesgeven. Dan kun je ervaren of je het leuk vindt om mee te doen. Kijk, ik denk wel dat je iets met theater moet hebben. In de basis laat je met theater iets van jezelf zien. Het is mooi als je open staat voor wat je voelt en beleefd en dat kunt delen met je tegenspeler.’

Marianne Bakker geeft al lange tijd theaterlessen aan kinderen en jongeren. Ooit werd er een start gemaakt in de Brinkhof in Norg, met een later vervolg in Peize in de Essen en de Esrank. Dat was ook de periode dat de Winsinghhof in beeld kwam. Toenmalig directeur Ids Dijkstra vond de theaterlessen prima passen bij het aanbod van het theater in Roden. Het was de start van de Jeugdtheaterschool die inmiddels 10 jaar bestaat. Er worden lessen aangeboden voor iedereen tussen de 8 en 18 jaar. Er is een 8+ groep, een 10+ groep, een 12+ groep en een jongerengroep van 15 tot 18 jaar. Dit zijn vaak al enigszins ervaren spelers die samen de Productiegroep vormen.

Een leeftijdsopbouw die volgens Marianne Bakker ook wenselijk is. ‘Er zit op deze manier een mooie ontwikkelingslijn in. Voor elke groep hebben we de jaarlijkse 28 lessen verdeeld in drie blokken. Eerst gaan we aan de slag met theatervaardigheden. Daarin krijgen spelers basisvaardigheden aangeboden als spelplezier, samenspel en concentratie. In het tweede blok wordt Theater Oriëntatie aangeboden. We kijken dan naar een theatervorm die passend is bij de groep en van daaruit werken we toe naar het laatste blok voor een passende afsluiting van de lessen. Voorstellingen van de groepen worden in een besloten zetting in een echte voorstellingssfeer gepresenteerd. De Productiegroep geeft een voorstelling die zelf is geschreven en gemonteerd.’

De theaterlessen worden op dinsdag gegeven. Kinderen die meedoen komen vanuit alle windstreken. Roden, Leek, Norg, Zevenhuizen. Een mooi effect is dat kinderen en jongeren die meedoen aan de lessen hier ook in het dagelijks leven iets aan hebben. Marianne Bakker: ‘Onze theaterlessen worden vaak door de deelnemers ervaren als gezellig en leerzaam. Groepen vormen een team en worden soms best hecht met elkaar; voor sommigen voelt het bijna als familie, een soort thuis maar dan in een theaterhuis. Het is een plek waar je kan leren en wat je sterker kan maken. Onbewust neem je veel vanuit de lessen mee naar je dagelijks leven.’ In de lessen wordt er betrokkenheid en inzet verwacht. Samen ergens naar toewerken betekent ook samen ergens voor gaan. De theaterlessen worden gegeven op het podium van het theater. Dat geeft meteen al een theatergevoel. En hoe mooi is het dat je samen kunt stralen op een podium’. Op dinsdag 3 oktober is het programma voor de Open Les als volgt: 8-10 jaar 15.00-16.00 uur, 10-12 jaar16.15-17.15 uur, 12-15 jaar 17.45-19.00 uur (voortgezet onderwijs), Productiegroep 15+ 19.30-21.00 uur. Wie zich wil aanmelden voor de proefles of meer wil weten kan ook even kijken op theaterroden.nl/jeugdtheaterschool.