Join Us maakt jongeren sterker

NOORDENVELD – ‘Bij Join Us’ ontmoet je andere jongeren en helpen we je om sociaal sterker te worden. Je ontmoet jongeren die net als jij zin hebben in een leuker sociaal leven. Niet voor alle jongeren is dat simpel te organiseren. Daarom starten we op dinsdag 26 september een Join Us Online meeting.’ Dit zegt Denise de Vette als jongerenwerker van WiN.

Join Us krijgt ook op deze digitale wijze ondersteuning van een jongerenwerker en een ervaringsvrijwilliger. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt in de groep. Ook helpen ze met persoonlijke sociale uitdagingen, zodat de jongere zich op sociaal gebied steeds sterker gaat voelen. Een groep bestaat maximaal uit 9 jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Als je met vragen zit over leuke dingen doen met leeftijdsgenoten, maar dat lastig vind om te organiseren, dan is Join Us een project dat hierbij helpt. Ook als je aansluiting mist in de klas waarin je zit of je vaak eenzaam voelt, dan is Join Us geschikt. 16 weken lang is er contact met deze 1,5 uur durende meeting.

Denise de Vette: ‘Jongeren willen ook nieuwe leeftijdsgenoten leren kennen en Join Us geeft hun hierbij een steuntje in de rug. Hierbij kunnen ze hun verhaal kwijt en leren ze nieuwe jongeren te ontmoeten. Allemaal redenen om mee te doen en reken maar dat we het ook gezellig houden,’ laat Denise de Vette weten.

Geef je op via de website van www.welzijninnoordenveld.nl of bel 050 3176500 met ons servicebureau.