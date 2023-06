Jonge mantelzorgers schieten erop los bij de Zwerfsteen in Roderesch

RODERESCH – Het was vorige week dinsdagmiddag prima toeven in de bossen rondom De Zwerfsteen in Roderesch. Daar vermaakten zich jonge mantelzorgers uitstekend met Lasergamen. Agelopen week was het de landelijke ‘Week van de jonge mantelzorger’. In geheel Nederland werden voor deze doelgroep activiteiten opgezet. Zo ook in de gemeente Noordenveld. Het jongerenwerk verbonden aan Welzijn in Noordenveld organiseerde in deze week een aantal activiteiten. ‘Lasergamen was heel gezellig’, liet jongerenwerkster Denise de Vette weten. ´Er werd door zowel de jongens als de meisjes bijzonder fanatiek gespeeld. Daarbij was er rondom De Zwerfsteen een uitdagend parcours uitgezet, waarbij ook geklommen moest worden, er tunneltjes waren uitgezet en diverse andere obstakels het de deelnemers niet gemakkelijker maakten. Uiteindelijk hebben we ons prima vermaakt en zo de jongeren enige afleiding kunnen geven van hun taak als mantelzorger. Een activiteit als deze zorgt ervoor dat we met z´n allen de zinnen even kunnen verzetten.