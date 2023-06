Jumbo Waezenburglaan Leek gaat dicht

LEEK – Supermarkt Jumbo aan de Waezenburglaan in Leek gaat sluiten. Dat heeft de Maripaangorep, eigenaar van twee Jumbo filialen in Leek besloten. Daarmee komt een einde aan een decennialange supermarkthistorie op die plek. Pakweg 50 jaar gelden opende de Spar op dezelfde locatie. Later werd dat C1000, gevolgd door Jumbo van de Maripaangroep.

Veel (oud)Leeksters hebben herinneringen aan het feit, dat ze in hun jeugd in de supermarkt aan de Waezenburglaan hebben gewerkt. Al jaren heeft de winkel ook veel mensen kunnen voorzien in hun dagelijkse boodschappen. Deze winkel draagt dus een flink steentje bij aan de ervaren leefbaarheid van inwoners uit die hoek van Leek, vindt Johan de Vries van VZ Westerkwartier. ‘Ik heb zelf in mijn jeugd aan de Waezenburglaan gewoond. Ik ben vaak bij deze winkel boodschappen wezen halen,en heb er zelfs als leverancier nog aan mogen leveren.’ Het VZ raadslid geeft aan zeker wel begrip te hebben voor de keuze van de Maripaan groep om de kleinste van hun twee Leekster Jumbo winkels te sluiten. Wel vindt hij dat er op deze plek een andere supermarkt ervoor in de plaats moet komen. ‘In die buurt wonen er meerdere oudere inwoners. Ook voor hun zou het verdwijnen van deze supermarkt een slechte zaak zijn.’ Volgens Johan de Vries heeft de afgelopen 50 jaar wel bewezen dat op deze plek een supermarkt gewenst is. Hij ziet een rol weggelegd voor het college om in ieder geval te proberen op die plek een supermarkt open te houden. Daarom roept hij via vragen het college op om in ieder geval te proberen dit voor elkaar te krijgen.