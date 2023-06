Kinderen door het dolle op Bomenbuurt Buitenspeeldag

RODEN- Het enthousiasme spatte eraf op de eerste buitenspeeldag van de Bomenbuurt in Roden. Het blijkt maar weer eens hoe leuk het is om lekker in de buitenlucht te spelen. Ruim 50 kinderen gaven gehoor aan de oproep van de Bomenbuurt om lekker buiten te genieten van allerlei leuke activiteiten. De hele Ceintuurbaan-Noord werd afgezet voor het festijn. Er viel van alles te beleven: van een potje voetbal en basketbal tot stoepkrijten en jumpen op het grote springkussen. Het bestuur van de buurtvereniging was zeer te spreken over de opkomst en het enthousiasme. ‘We hebben nu al gezegd: volgend jaar weer ‘, vertelt voorzitter Geesje Kalfsbeek. ‘Mede dankzij de Tandem, die school leende ons allemaal fietsjes, en de hulp sportcoaches van Noordenveld is de Buitenspeeldag een groot succes geworden. En dit smaakt naar meer. Kinderen moeten veel meer naar buiten. Het was even wat ingedut met het organiseren van activiteiten in onze buurt. Maar we gaan er weer nieuw leven in blazen!, aldus de enthousiaste voorzitter.