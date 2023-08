Kinderen Hoera leesfeest lossen mysterie op bij Het Goed

RODEN – Spannende toestanden, afgelopen dinsdag bij Het Goed in Roden. De vader van Boutje werd gearresteerd. Ed, de vader van Boutje woont samen met zijn vader bij de rommelberg, een grote stapel met afgedankte spullen. Voor Boutje een paradijs, want hij maakt er van alles van. De knutselkoning wordt hij genoemd. Als hij een op een dag een gouden beeldje vindt, begint de ellende. Volgens de politie is het gestolen en kan er maar één dader zijn: de vader van Boutje. Politieagent Harry Prak kwam hem dinsdag arresteren en nam hem mee naar het bureau. De kinderen van het Hoera leestfeest deden er alles aan om te bewijzen dat hij het niet was. Itie van den Berg, noeste vrijwilliger van het leesproject, las de kinderen voor uit Boutje van de rommelberg en liet de kids allerlei opdrachten uitvoeren. Als altijd waren ook Trijn Riks en Elly Pries, geheel in stijl gekleed ook aanwezig op het hilarische leesfeest dat nog tot en met volgende week donderdag duurt.