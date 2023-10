Kinderen proeven gratis cultuur tijdens Oktober Kindermaand

NOORDENVELD – In oktober kunnen alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer gratis meedoen aan activiteiten van culturele instellingen in de provincie Drenthe. Van kindertheater tot instrumenten bespelen en van een verhalenavond tot monoprinten. Voor ieder kind is er wel een leuke activiteit te vinden. Oktober Kindermaand wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Kunst & Cultuur.

De Culturele Raad Norg heeft de kindervoorstelling H3y Wollie! geprogrammeerd in De Brinkhof in Norg. Na de voorstelling kunnen kinderen deelnemen aan een workshop. Bij Muziekvereniging Noordenveld kunnen kinderen kennismaken met Color Guard en meetrommelen of -blazen in het orkest. Natuurplaats Noordsche Veld in Norg heeft een herfstspeurtocht voor het hele gezin uitgezet met verschillende opdrachten. En het Speelgoedmuseum laat zien hoe mensen zo’n honderd jaar geleden leefden.

Bij K38 leren kinderen de speciale druktechniek monoprinten, terwijl het Scheepstra Kabinet allerlei spelletjes biedt. In het Gevangenismuseum in Veenhuizen is ook van alles te doen, zoals zelf signalementskaarten maken, een verhalenavond en een kinderlezing met kinderboekenschrijfster Martine Letterie.

Van 4 tot en met 15 oktober is het ook Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Bij mij thuis!’ In de bibliotheek van Roden is er daarom een kookworkshop, waar kinderen zelf gerechten uit verschillende culturen kunnen maken onder leiding van een echte chef-kok.

In totaal zetten bijna 90 instellingen in Drenthe dit jaar hun deuren open voor kinderen. Ze zijn goed voor meer dan honderd activiteiten, die te vinden zijn in het programmaboekje (verkrijgbaar bij het TIP’s en gemeentehuizen) en online op kindermaand.nl.