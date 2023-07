Klaverjassen bij de Chinees, in Nieuw-Roden gebeurt het

NIEUW-RODEN – Niet iedereen weet het, maar in de zomer wordt er iedere woensdagmiddag geklaverjast bij Chinees restaurant Lotus in Nieuw-Roden. En dat al 15 jaar lang. Klaverjassen bij de Chinees, dat is op zich heel bijzonder, vindt oprichter van de klaverjasclub Martha Amsing. Samen met haar echtgenoot Ep Amsing zette ze op verzoek van toenmalig dorpshuisbeheerder Jan van der Molen het klaverjassen op in Nieuw-Roden. Vanaf het allereerste begin een succes. De kaarters komen uit alle hoeken van de omgeving.

Iedere woensdagmiddag komt een vaste club klaverjassers naar Dorpshuis Nei-Roon. Mannetje of 40. In de beginjaren waren dat er wel honderd, weet Amsing. Maar tijden veranderen en nu is er nog een vaste trouwe club van zo’n veertig kaarters over. Puntje was dat het dorpshuis in de zomermaanden gesloten is en de club graag door wil. ‘Toen ben ik bij het Chinees restaurant binnengestapt en vroeg hen of het mogelijk was of we daar konden kaarten op woensdagmiddag. Dat lukte. Fantastische lieve, warme mensen. We worden altijd hartelijk ontvangen. Het gaat er heel gemoedelijk aan toe. Niet met het mes op tafel. Iedereen gaat naar huis met een mooie vleesprijs. Die kopen van het entreegeld, 5 euro per deelnemer, bij Poiesz in Nieuw-Roden.’

Dat het wel een heel gezellige boel moet zijn blijkt wel uit het feit dat de kaarters er met plezier een stukje voor rijden. ‘Ze komen uit Eelde, Groningen, Oosterwolde, Haulerwijk en zelfs uit Gerkesklooster. En hier uit de omgeving natuurlijk. Een heel gevarieerde groep. De jongste deelnemers zijn dertigers en we hebben twee negentigplussers. We beginnen om half twee en gaan door tot vijf uur. Veel mensen maken meteen van de gelegenheid gebruik om eten te bestellen en mee te nemen naar huis. Er staan altijd heel wat tasjes klaar. Ze staan ook echtbekend om hun heerlijke loempia’s’, weet Amsing.

De organisatie van het klaverjasgebeuren is inmiddels in handen van andere Nij-Roners: Albert Kuiper, Appie Lampe en Jan Kartuin zijn nu verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Wie ook eens de sfeer wil proeven, kan zo even binnenstappen om half twee bij Chinees restaurant Lotus. In september verkast de club weer naar het dorpshuis.