Kletsnatte feestvierdaagse drukt de pret zeker niet

NORG – In Norg weten ze wel hoe ze een feestje moeten bouwen. Het hele dorp liep uit voor de Feestvierdaagse die dinsdag begon met het eerste onderdeel van de Vierkamp. Lachen, gieren, brullen was het bij de muziekbingo. Naast de vreselijk spannende bingorondes, lag er nog een uitdaging voor de deelnemers. De Norger maffia wist 4 mensen te ontvoeren en mee te sleuren naar Hilversum. Aan Jan publiek om de masked singer te ontmaskeren. Iedere avond was er livemuziek van verschillende bands. De goudgele sapjes verdwenen in rap tempo in dorstige kelen. Verder werd er gestreden om de eretitel ‘slechtste chauffeur’ en om de meeste spierballen tijdens een potje touwtrekken. Ook aan het goede doel is gedacht door feestvierend Norg. De opbrengst van de sponsorloop en een speciaal ontworpen vlag waren voor de Voedselbank. Zondag werd het feestje afgesloten met de Hollandse avond. Ondanks het -bij tijden- barre weer, drukte dat de pret zeker niet.