Koert Biermann over 100% Marum

Al vier jaar weet 100% SV Marum dankzij de vele leden te investeren in de voetbalclub van Marum. In het verleden was er al een sponsorclub. De opzet was goed, maar hield geen stand. Koert Biermann besloot samen met Gerard van der Ploeg, Johan Rudolphus en Emile Hilgenga 100% SV Marum op te richten. De vereniging telt inmiddels 91 leden die jaarlijks ieder 100 euro inleggen. Dit zijn mensen die de club een warm hart toe dragen, spelers en bedrijven. Dat levert de vereniging bijna 10.000 euro per jaar op, wat ten goede komt aan de club. Koert: ‘Het eerste jaar hebben we het clubhuis van een coating voorzien en een groot logo op de gevel. Vorig jaar zorgden we voor een muziekinstallatie bij het hoofdveld en de kantine. Dit jaar konden we twee onkruidmaaiers en twee doeltjes realiseren. Binnenkort bouwen we een overkapping tegen de kantine aan. De leden krijgen een ledenpas. Daarmee kunnen ze gratis naar thuiswedstrijden, krijgen ze korting in de kantine en naamsbekendheid door middel van een groot bord in onze kantine. Ieder jaar stemmen de leden voor welk plan we gaan. Onze ‘doelstelling’ is honderd leden.’ Geïnteresseerden kunnen mailen naar 100@svmarum.nl of naar www.svmarum.nl.