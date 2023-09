Komende zondag: uniek concert met Hermine Deurloo in Het Rode Hert

RODERWOLDE – Zondag 1 oktober speelt mondharmonicaspeler Hermine Deurloo met het Erik Verwey Trio in Het Rode Hert te Roderwolde. Mondharmonicaspeelster Hermine Deurloo en pianist Erik Verwey zijn beide muzikale vertellers die zich bewegen op de grenzen tussen jazz, pop en klassiek.

Nadat Hermine vorig jaar het debuutalbum van Erik hoorde, belde ze hem op voor een opnamesessie en dat bleek een schot in de roos. Haar melodische speelstijl blijkt perfect te passen in de lyrische stukken van Erik. De ondersteuning van drummer Daniël van Dalen en bassist Hendrik Müller van het Erik Verwey Trio heeft geleid tot een unieke muzikale belevenis.

About a Home is een muzikale vertelling over thuis zijn, weggaan en alles wat dat met zich meebrengt. Erik heeft, op dit thema geïnspireerd, 10 nieuwe stukken geschreven voor de unieke sound van Hermine. De muzikale portretten vormen samen een verhaal en kenmerken zich als sterk melodisch, ruimtelijk, toegankelijk en dynamisch.

Het geluid van de mondharmonica roept associaties op met filmmuziek. Filmische improvisaties zijn dan ook een leidend onderdeel van de muziek, met hoofdzakelijk wortels in de jazz en plaats voor zowel Hermine als alle drie de leden van het trio.

Het album About a Home is in januari 2023 in de studio opgenomen en wordt in oktober uitgebracht. In 2023 heeft het trio met Hermine concerten gegeven op onder andere Ujazz festival Utrecht, Jazz&Pop festival Hilversum, de Verkadefabriek Den Bosch en World Jazzfestival Amersfoort. En op 1 oktober dus in Het Rode Hert te Roderwolde. Aanvang 15.00 uur