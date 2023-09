Koopjesjagers steunen Oekraïne

LEEK- Op vrijdag 15 september en zaterdag 16 september kwamen hordes koopjesjagers af op de jaarlijkse rommelmarkt rondom en in kerkgebouw De Hoeksteen. Het grote evenement wordt altijd officieel ingeluid met het openen van de bouwhekken waarachter velen geduldig wachten. Door de openingen in het hek konden ze stiekem een glimp oppikken van het verborgen goud. Na het openen van de hekken renden de bezoekers zo snel mogelijk naar hun favoriete plekje. De rommelmarkt is inmiddels een begrip en de opbrengst gaat altijd naar een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Oekraïne.