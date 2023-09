Koperdieven slaan toe op zonnepark Langelo: ruim ton schade

‘Dit is een dubbele tragedie’

LANGELO – De Energiecoöperatie Noordseveld is slachtoffer geworden van koperdiefstal. Bij zonnepark HALO is in de nacht van 13 op 14 september zo’n 80 procent van de stroomkabels gestolen. Daardoor is van de stroomproductie uitgevallen. De schade bedraagt zeker een tot anderhalve ton, schat Klaas Dolsma, beheerder van zonnepark. Op dit moment doet de politie onderzoek. De Energiecoöperatie Noordseveld doet aangifte van de hondsbrutale diefstal.

Dolsma spreekt van een groot drama. ‘Het is een dubbele tragedie. Dit zonnepark is voor een groot deel eigendom van inwoners van Noordenveld en niet van een of andere grote energiemaatschappij. De opbrengst wordt besteed aan lokale energieprojecten. Dat maakt het extra bitter.’ De dieven gingen uiterst geraffineerd ter werk. Ze knipten een gat in het 1 meter 80 hoge hekwerk en wisten vermoedelijk het slot van binnenuit te forceren, volgens de technische recherche. Daarna konden ze met een bus en aanhanger het park oprijden. Het zonnepark in Langelo beschikt niet over bewakingscamera’s. De naastgelegen gasopslag van de NAM wel. ‘We zijn nog in afwachting van die beelden. Ook roepen we inwoners van Noordenveld op om camerabeelden van busjes en auto’s (met aanhanger) uit de nacht van 13 op 14 september veilig te stellen.’

De afgelopen tijd zijn vele andere zonneparken in Nederland slachtoffer van koperdiefstal. Landelijk is er een speciale commissie in het leven geroepen om een oplossing te vinden voor het probleem. ‘Dat zal niet eenvoudig zijn. Ook parken die voorzien zijn van camera’s en sirenes worden de dupe van koperdieven. Ironisch genoeg waren we zelf net bezig met camerabeveiliging. Helaas te laat dus.’ Hoe lang het duurt voordat het park weer operatief is, valt volgens Dolsma nog niet te zeggen. ‘Dat hangt af van de afwikkeling met de verzekering en de drukte op de energiemarkt.’ Dolsma doelt op de lange levertijd van spullen en krapte op de arbeidsmarkt. Deze schade is zeker een ton, al denkt de beheerder van het park het eerder richting de anderhalve ton gaat. Equans, het bedrijf dat het zonnepark regelmatig monitort, ontdekte de diefstal.

HALO is na een voorbereidingsperiode van vijf jaar in 2020 gerealiseerd. Het park is tot stand gekomen dankzij grote inzet van vrijwilligers en staat symbool voor hoe lokaal duurzame stroom opgewekt kan worden. De opbrengsten worden besteed aan andere lokale duurzame projecten.