Kortebaandraverij blijft een enorme happening

Albertus Lieffering: ‘Opbouw, spektakel en afbraak, alles gebeurt in een dag’

RODEN – Op woensdag 27 september vindt de 47e kortebaandraverij plaats in Roden. De kortebaan is het absolute hoogtepunt van de Rodermarkt Feestweek die duurt van vrijdag 22 september tot en met woensdag 27 september en door vele mensen wordt bezocht. De toegang voor dit absolute hoogtepunt is net als in voorgaande jaren gratis.

Ondanks het feit dat het gratis is waagt menigeen toch graag een gokje. Alsof het evenement zelf nog geen spanning genoeg meebrengt. Niet alleen de organisatie en de deelnemers, maar ook alle toeschouwers kijken weer reikhalzend uit naar het evenement. Albertus Lieffering die al meer dan twintig jaar betrokken is bij het evenement vormt hierop geen uitzondering. ‘Het is een gigantisch spektakel en dat merk je vooral ook aan de publieke belangstelling, want het leeft hier enorm. Zelfs het zand is hier bijzonder. Het dorp is sowieso tijdens de Feestweek, maar vooral op deze dag helemaal in de ban van het evenement. Dat is prachtig om mee te maken, want het gesprek gaat bijna nergens anders over. Op de baan is het overigens ook een enorm spektakel, want het is een hele zware sport waar meer bij komt kijken dan alleen maar snelheid maken.’ Het is voor Albertus en de andere vrijwilligers een dag die vroeg begint. ‘Dat is het mooie. Als de meesten nog op een oor liggen, zijn wij aan het werk. Om 6.00 uur beginnen we met de baan gereed maken. Dan in de middag het spektakel en daarna breken we de baan weer af. Pluk de dag.’ De kortebaandraverijen beginnen ook dit jaar om 13.00 uur. De paarden leggen een parcours van 300 meter af, met snelheden rond de zestig kilometer per uur. Onderling worden er twee of drie races verreden, afhankelijk van de uitslagen van die races. Wie als eerste twee races wint, gaat door naar de volgende ronde. Voor de kortebaandraverijen wordt de weg bedekt met zand voordat de wedstrijd wordt gehouden. De kortebaan wordt ook nu weer onder auspiciën verreden van de Nederland Draf- en Rensportvereniging en het vormt een inzet in het kampioenschap van Nederland. Op voorhand is het heel lastig om een favoriet aan te wijzen legt Lieffering uit. ‘We hebben al ontzettend sterke paarden aan de start gezien. Maandag weten we pas wie zullen verschijnen, dan kunnen ze zich inschrijven en vindt er een verloting plaats. Het is net als een casino, het is maar net hoe het balletje valt.’

Ook dit jaar is er weer een maximum van zestien paarden en wordt gekoerst met een verliezersronde. Paarden die in de eerste omloop worden uitgeschakeld krijgen hierin een nieuwe kans. De winnaars van deze verliezersronde plaatsen zich alsnog voor omloop twee. Hierin komen twaalf paarden aan de start, zoals gebruikelijk bij een maximum van 24 deelnemers. Op maandag 25 september is de SNDR verantwoordelijk voor de loting van de kortebaandraverijen. Zodra de loting voorbij is komt het deelnemersveld vrijwel direct daarna beschikbaar op de website. De kortebaandraverijen zijn niet meer weg te denken als onderdeel van de Rodermarkt Feestweek. Lieffering verwacht dat de komende editie die van vorig jaar qua succes op z’n minst zal evenaren. ‘Het is niet de eerste keer dat we voor deze uitdaging staan, maar we hebben veel fantastische vrijwilligers, dus alles komt hoe dan ook op z’n pootjes terecht. Er moeten alleen geen vervelende dingen gebeuren. We doen er ook dit jaar ons uiterste best voor om aan het eind van middag klaar te zijn, zodat we met de schoonmaak kunnen beginnen, want dat is natuurlijk ook onderdeel van de deal. Dit jaar denken we extra aan de diervriendelijkheid. De startvakken hebben we ruimer gemaakt op advies van de SNDR. De paarden hebben meer bewegingsruimte.’ De organisatie heet iedereen van harte welkom. Neem voor meer informatie een kijkje op www.volksvermaken.nl en www.kortebaandraverijen.nl.