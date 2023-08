Kortingsjagers opgelet: Dolle Zaterdag in Leek staat voor de deur

LEEK- Inmiddels een traditionele afsluiter van de zomervakantie, de Dolle Zaterdag in Leek. Al meer dan vijf jaar wordt de dag georganiseerd, wat ooit ontstaan is vanuit een initiatief van de Handelsvereniging Leek Nietap. Het evenement trekt veel bezoekers die genieten van leuke activiteiten, maar het meest profiteren ze van alle hoge kortingen die in de winkels te vinden zijn. Het is een jaarlijks uitje geworden voor menig koopjesfanaat. Komende zaterdag 2 september barst Dolle Zaterdag los. De Dolle Zaterdag is onderdeel van de Kleintje Leekweek waarbij er het hele weekend activiteiten zijn in Leek.

Onder andere Henk Jan Klooster, eigenaar van de Heeren van Leek is enthousiast. ‘Ieder jaar is het weer één groot feest. Je ziet veel dorpsgenoten die het zien als een jaarlijkse ontmoeting om even bij te kletsen. Het is dus ook een bindende factor voor het dorp.’ Voor de kinderen is er ook genoeg te doen. Er zal een springkussen aanwezig zijn en er wordt gratis geschminkt. ‘Daarnaast kunnen kinderen gratis een plekje innemen op de kleedjesmarkt op De Dam waar ze spullen kunnen verkopen.’ Vele ondernemers slingeren met kortingen, maar ook ludieke acties zijn er te vinden. ‘We hebben een creatieve ondernemingsgeest. De invulling van Dolle Zaterdag is aan de ondernemers zelf.’ De dag wordt opgeleukt met lekkere livemuziek. In het hele centrum is wat te doen. Vanaf 16.00 uur begint Bourgondisch Leek. De horeca zal op De Dam lekkere hapjes serveren. Er kan geproefd worden van verschillende keukens. Dolle Zaterdag is een initiatief van de Handelsvereniging Leek Nietap en wordt i.s.m. Volksvermaken Leek Nietap georganiseerd. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Promotie Platform Leek.

Voorafgaand aan de Dolle Zaterdag staat Leek op vrijdag in het teken van sportieve evenementen. Hardloopfestijn de 4 Mijl van Leek en de Wielerronde staan de op de planning. Op de sportpagina is meer te lezen hierover. Op zondag gaat het programma van Volksvermaken Leek nog verder. Op Landgoed Nienoord is dan van 12.00 tot 17.00 uur een draaiorgelfestival. De toegang is gratis. Verder staat De Zijlen on Tour op het programma. Dit is de jaarlijkse feestelijke dag voor bewoners van De Zijlen. Zij kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en uitstapjes in Leek. Meer informatie is ook te vinden op www.volksvermakenleeknietap.nl.