Kuipers en Hooglander maken samen dichtkunst

VEENHUIZEN – De samenwerking tussen schrijver/ dichter Sandra Kuipers (Alkmaar) en beeldend kunstenaar Sonja Hooglander (Veenhuizen) haalt het beste in beiden naar boven. Een prachtig vormgegeven boek met meer dan 50 uit het leven gegrepen gedichten en 25 diverse kleurrijke kunstwerken is het resultaat. ‘Echt een cadeautje voor jezelf of een ander,’ aldus Kuipers.

De gedichten die Kuipers maakt zijn toegankelijk. ‘Het is zo jammer als mensen denken dat poëzie altijd moeilijk is en niet voor hen weggelegd.’ Haar gedichten hebben sociaal maatschappelijke thema’s als diversiteit, natuur en verdraagzaamheid. Ook liefde en verdriet spelen een rol. Ze zijn niet alleen serieus en beschouwend, ze zijn veelal doordrenkt met humor of kennen een kwinkslag. Het is duidelijk dat de schrijver met een milde blik de wereld beziet, maar ook een beetje verwarring wil zaaien of de lezer aan het denken wil zetten.

Hooglander versterkt de teksten met beelden die getuigen van haar veelzijdigheid. Ze werkt met o.a. houtskool, mixed media, collage, aquarel, linoleumdruk, zeefdruk en Oost- Indische inkt.

Hooglander: ‘Het beeld is niet zomaar een illustratie. Het is een samensmelting met het gedicht.’ Het boek wordt 17 september gelanceerd in Veenhuizen in de tuin bij Hooglanders atelier. Er speelt een bandje, Kuipers draagt enkele gedichten voor en de kunstwerken die voor het boek gemaakt zijn worden geëxposeerd. Iedereen is welkom. Het boek AANUIT, dichtkunst kost 35,00 en is vanaf 17 september onder andere te koop bij Daan Nijman in Roden en Groningen (UMCG).