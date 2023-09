Kunstveiling levert 13 mille op voor Hospice Vredeborgh

LEEK – Na 4 goed bezochte kijkdagen was de Kunstveiling en kunstverkoop een geweldig succes en leverde ruim13.000 euro op voor het hospice. De veiling werd gehouden op de CazemierBoerderij. De middag werd officieel geopend door buregemeester Ard van der Tuuk. Een mooie toespraak aansluitend bij de palliatieve terminale zorg in Westerkwartier.

Hij was trots op het feit dat er een hospice is in zijn gemeente en komt binnenkort het hospice bezoeken. De veiling bood een gevarieerd aanbod aan kunstwerken. Voor veel bezoekers was er wel iets om te kopen in de Galerie of om een bod uit te brengen tijdens de kijkdagen of te bieden bij de veiling. Kunsthistoricus Peter Kooke heeft eerst een lezing gehouden en aansluitend de veiling gedaan. De vrijwilligers van Hospice Vredeborgh hebben op allerlei manieren hun ondersteuning verleend op deze geslaagde middag.