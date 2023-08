Lampie leest ook de Krant

LEEK – Een opmerkelijk post op Facebook. Lampie, de mascotte van restaurant Vicini in Leek, is een trouwe lezer van deze Krant. Hij leest echter alleen de leuke nieuwtjes, nieuws waar hij blij van wordt. Het begon allemaal als grapje, vertelt Niels Vergnes. ‘We wilden iets leuks. Lampie is een knipoog naar lampje van Willy Wortel.’ Inmiddels heeft het populaire houten lampje dat ontworpen en gemaakt is door Lakewood in Leek, zijn eigen Facebookpagina met al meer dan duizend volgers. ‘Hij leidt een beetje zijn eigen leven en haalt vaak streken uit met onze gasten’, lacht Niels. Het houten poppetje is net als veel interieurspullen te koop in het restaurant. ‘Veel mensen vinden Lampie leuk. We hebben hem al door heel Nederland verkocht.’ De Krant wenst Lampie nog heel veel leesplezier!