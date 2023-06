Leerlingen Obs De Hasselbraam verkassen tijdelijk naar Oldeborglocatie rsg de Borgen

LEEK – In de periode juli 2023 tot mei 2024 wordt de brede school Violier in Leek uitgebreid met vier lokalen en een aantal nevenruimten. Door deze bouwwerkzaamheden kunnen zes lokalen en een onderwijsruimte in die periode niet gebruikt worden. Daarom verhuist obs De Hasselbraam na de zomervakantie met alle klassen naar het gebouw Oldeborg van rsg de Borgen. Deze mogelijkheid ontstond doordat rsg de Borgen heeft besloten om met ingang van het schooljaar 2023-2024 het gebouw Oldeborg niet meer te gebruiken. Het onderwijs voor alle leerlingen wordt dan aangeboden in de Lindenborg en Nijeborg.

Het college van B&W heeft dinsdag 6 juni besloten de tijdelijke verhuizing van obs De Hasselbraam financieel mogelijk te maken. Wethouder Bé Schollema zegt hierover: “Deze ontwikkeling komt heel gelegen nu de brede school Violier de komende periode uit gaat breiden. Door gebruik te maken van een bestaand gebouw dat vrijkomt is een win-winsituatie ontstaan voor de beide scholen.”

Aanpassingen Oldeborg

Het gebouw Oldeborg wordt geschikt gemaakt voor het gebruik door basisschoolleerlingen. Zo komen er kleutertoiletten, worden de ruimten anders ingedeeld en worden er digitale touchscreen schoolborden van obs De Hasselbraam geplaatst. Ook wordt het schoolterrein opgeknapt en voorzien van speeltoestellen. Obs De Hasselbraam kan voor de lessen bewegingsonderwijs gebruik maken van een zaaldeel van de gymzalen van de Oldeborg.

Aan de kant van de Lindensteinlaan is parkeergelegenheid voor personeel en ouders van obs De Hasselbraam. Een deel van de parkeerplaats wordt gemarkeerd als draaicirkel voor een Tuut en der Uut. De schoolzone bij de kruising Oldenoert/Lindensteinlaan wordt opnieuw geaccentueerd. Leerlingen die op de fiets komen, kunnen vanaf het fietspad Lindensteinlaan het schoolplein op. Het personeel van rsg de Borgen maakt gebruikt van de parkeerterreinen bij de Waezenburglaan.