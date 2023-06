Lekker lui liggen lezen voor het goede doel: bezoek de boekenmarkt op 24 en 25 juni

RODEN – Inwoners van Noordenveld en wijde omgeving krijgen de unieke kans om in deze mooie zomer lekker lui te liggen lezen met goedkope boeken en gelijktijdig goede doelen te ondersteunen. De Roder Boekenmarkt organiseert op 24en 25 juni een midzomerboekenmarkt op Ceintuurbaan Noord 122 in Roden. Bij deze boekenmarkt is speciaal gedacht aan de vele vakantiegangers. Er zijn veel romans, spannende boeken, maar ook echte literatuur voor in de luie stoel. Natuurlijk heel veel kinderboeken (voor achter in de auto). Veel kookboeken stimuleren je voor een eenvoudige, voedzame en gezonde (camping)maaltijd. Maar ook voor de thuisblijvers zijn er veel boeken over kunst en cultuur, filosofie, tuinonderhoud en nog veel meer.

Met het kopen van deze boeken ondersteun je gelijktijdig de Ghana Werkgroep, met vele goede projecten in Ghana, en ook de Stichting OostWestKontakten, die onder andere met generatoren, fietsen, speelgoed en zaaigoed voor zowel burgers als weeshuizen in Oekraïne helpt. De vrijwilligers van de boekenmarkt hebben onder tropische omstandigheden de boeken weer gerubriceerd en op alfabet gezet. Plaats: Ceintuurbaan Noord 122 in Roden. Datum: 24 en 25 juni van 9.00 uur tot 16.00 uur. Entree: 2,00 euro.