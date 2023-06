Leuke vakantieboeken scoor je op de Boekenmarkt op 24 en 25 juni in Roden

‘We hebben een enorm aanbod in vreemde talen’

RODEN – Zaterdag 24 en zondag 25 juni is er een extra Boekenmarkt in Roden. Dé kans om leuke vakantieboeken te scoren voor een prikkie. Voor nieuwe Noordenvelders ook zeker een aanrader om even binnen te stappen want de categorie ‘vreemde talen’ is goed vertegenwoordigd op de boekenmarkt. Else Janssen is al jaren vrijwilliger op de Roder Boekenmarkt. Ze is rubrieksvertegenwoordiger ‘vreemde talen’ en helpt nieuwkomers en liefhebbers van anderstalige boeken graag aan een paar mooie exemplaren.

Er is geen boekenmarkt te vinden waar de boeken zo strak gerangschikt liggen op categorie als op de Roder Boekenmarkt. Dat maakt de markt populair in heel Nederland. Pareltjes liggen er soms tussen, vertelt Arie van Klei, voorzitter van de Boekenmarkt. ‘We zien boeken die zo goed als nieuw zijn. Die worden aangeboden voor gemiddeld 1,50 euro. Een schijntje als je bedenkt dat een boek in de winkel al gauw tussen de 20 en 30 euro kost.’ Van Klei erkent dat de grote boekenmarkt die ieder jaar in december georganiseerd wordt ongelofelijk populair is in heel Nederland. Toch is er één groep die hij mist: statushouders en vluchtelingen. ‘Ondanks dat we tegoedbonnen hebben uitgedeeld onder deze doelgroep komen ze hier bijna niet. Dat is jammer, want hier liggen zoveel mooie boeken in vreemde talen.’

Else Janssen beaamt dat. ‘De meeste boeken zijn Engels, maar we hebben ook Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Scandinavische boeken. Dat varieert van romans, fictie, non-fictie tot spannende boeken, kookboeken en vakliteratuur. En dan hebben we nog wat boeken in de Arabische en Russische taal.’ Ook ligt er een grote collectie spelletjes en puzzels. ‘Spelletjes zijn niet taalgevoelig. Iedereen kan het spelen.’ Ook die spellen en puzzels gaan van de hand voor een prikkie. Goed om te weten: de boekenmarkt is van 9:00 tot 17:00 uur en er kunnen maximaal 100 bezoekers tegelijkertijd naar binnen. Met de aankoop van boeken op de Roder Boekenmarkt steun je het goede doel. De opbrengst wordt verdeeld on de Werkgroep Ghana en steun voor Oekraïne.