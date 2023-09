Magie prikkelt de fantasie in K38

No nonsense: de kracht van eenvoud

RODEN – Eenvoud en krachtig, zo zou je de nieuwe expositie in twee woorden kunnen samenvatten. Dat doen we natuurlijk niet, wat dat zou wel een heel korte Kleintje Cultuur betekenen. No nonsense komt uit de koker van Henny Zikken, Els ter Welle en Annette Artz. No nonsense leverde een pittige discussie op. Want: het is zo rekbaar als elastiek. Toch is het de dames gelukt om een duidelijk kader te stellen.

No nonsense is kunst wat helder is en geen groot verhaal nodig heeft, eenvoudig en krachtig, beginnen de dames die voor de expositie zeven kunstenaars benaderd hebben. Van 23 september tot en met 15 oktober is Kunstencentrum K38 het decor van het werk van de kunstenaars Jan Reinder Adema, Guido van den Berg, Bart Ensing, Janine Eshuis, Ans Schuiling, Bea van Twillert en Sophia de Vries. Het werk van de kunstenaars is zeer verschillend maar toch passen ze prima onder de noemer No Nonsense. Bea deed eerst vooronderzoek, bekent ze. Ze wil niet bij iedereen hangen. De ruimte en het licht van K38 spreekt haar aan. Net als de professionele benadering van de organisatie. Bea woont en werkt in Usquert, op het Hogeland van Groningen. Huizen zie je vaak terug in haar werk. ‘Huis’ heet het schilderij dat ze maakt. Of: landschap. Of portret. Geen opsmuk, wat je ziet is wat je krijgt.

Guido van den Berg is beeldend kunstenaar. Hij fotografeert. Zijn foto’s lijken schilderijen maar zijn het niet. Hij legt graag structuren abstracties en objecten vast op de gevoelige plaat. Eenvoud en kleurgebruik onderscheiden zijn werk. De verstilde beelden geven een doorleefd gevoel weer. Of zijn werk binnen de titel past zal hem een worst wezen. Guido houdt niet van een podium. Wat een ander ergens van vindt, boeit hem niet. Dat zijn werk in K38 hangt, kan hij prima mee leven.

Vervallen gebouwen, eenzame huizen, hutjes en bomen triggeren Sophia de Vries. Ze maakt beelden van staal en werkt ze af met koperslag en roet. Ze kan zich uitstekend vinden in de titel van de expositie. Al wijst ze er wel op dat de vertaling ‘geen onzin’ is en dus wel degelijk iets betekent. Ook haar objecten krijgen gewoon de naam van hetgeen dat ze maakt. Op haar website zijn haar objecten te bewonderen: boothuis, singel, erfjes; allemaal even prachtig. En vanaf 23 september kunnen bezoekers live kennismaken met haar kunststukjes.

Jan Reinder Adema is ribkartonkunstenaar. En dat is best zeldzaam in kunstenaarsland. Hij omschrijft zichzelf als een ‘gewone jongen die in papier snijdt’. Alleen al daarom past no nonsense uitstekend bij hem. Die bescheidenheid siert de kunstenaar uit Damwoude, maar Jan Reinder is meer. Veel meer. Zijn werk hing al eens in Museum Belvedère in Heerenveen en in Museum Dr8888 in Drachten, wat hem een lovende recensie opleverde: De subtiliteit van wegwerpmateriaal. Jan Reinder bewerkt ribkarton met mesjes en verf en dat levert prachtige beelden op. Ook exposeert hij regelmatig in zijn eigen galerie in Damwoude, waar hij alleen mensen uitnodigt die hij zelf leuk vindt. Straks is zijn werk te bewonderen in Roden, net als het werk van Ensing, Eshuis en Schuiling die helaas niet aanwezig konden zijn tijdens het interview. Het organiserende trio is ervan overtuigd: No nonsense wordt een succes. Een expositie met héél veel rode stippen. De expositie wordt vrijdag om 16:00 uur geopend door dichter en beeldend kunstenaar Paul Borggreve.