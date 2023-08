Man met de Hamer: Meine de Boer, voorzitter Sjoelclub ’t Vergeten Brikje

‘Onze sjoelclub is opgericht in 1994 door mijn vrouw Gea de Boer-Bijsterveld. Dat deed ze samen met twee andere dames van wie er één helaas is overleden. In 2019 hebben we ons 25-jarig jubileum gevierd met een uitstapje naar een museum. Om het voortbestaan van onze club veilig te stellen, zijn we op zoek naar nieuwe leden. Op de moment hebben we tien leden, in hoogtijjaren waren dat er zo’n vijfendertig. Door ziekte en overlijden zijn verschillende leden ons ontvallen. Het zou daarom mooi zijn dat we wat nieuwe aanwas krijgen. Onze leden komen uit Zevenhuizen en omgeving. Ook uit Marum en Leek. En deze week belde er iemand uit Tolbert. Die wilde ook graag lid worden. We sjoelen één keer in de maand op donderdagavond bij Cafetaria de Appelhof in Zevenhuizen. Om 19:00 uur beginnen we met een kop koffie. Gezelligheid staat voorop. Het sociale gebeuren is voor ons het belangrijkst. Dat is we ook wat we van onze leden terugkrijgen: het is altijd zo gezellig. Na de koffie beginnen we met sjoelen. Meestal tot een uurtje of tien. Wie wil, kan nog even lekker nazitten. We hebben acht mooie sjoelbakken, die heb ik zelf nog gekocht toen ik een eigen bedrijf in broedmachines had. Die maakten we zelf en verkochten ze. Sjoelen doen we van september tot april. Al met al zeven avonden dus. Vaker moet je ook niet willen. Dan wordt de belasting te hoog. Vooral tijdens de winterdag, wanneer het ’s avonds donker is. Onze leden zijn vooral vijftigplussers. We sjoelen altijd om prijzen. Mooie vlees- of voedselprijzen die we kopen met het contributiegeld. Dat is vijf euro per avond. Daarvan wordt ook de zaalhuur bekostigd. Daarom is het zo belangrijk dat we meer leden krijgen als we willen blijven bestaan. Ik zou er het liefst nog eens vijfentwintig jaar aan vastplakken. Al maak ik dat zelf niet meer mee. Ik ben de jongste niet meer met mijn 81 jaar. Ik kan het iedereen aanraden, mannen en vrouwen. We zijn een gemengd gezelschap. Wie zich graag aan wil sluiten of eens wil komen kijken, mag mij bellen: 0594-631917. Je hoeft niet te kunnen sjoelen. Het is niet erg als je het nog nooit gedaan hebt. De spelregels worden je wel uitgelegd. Ik hoop dat we nog lang mogen genieten van onze mooie club.’