Manon Luursema grote winnaar van De Krant Vakantiepuzzel

RODEN- Trots, maar ook overdonderd nam Manon Luursema uit Roden haar hoofdprijs in ontvangst. Een Campingaz Gasbarbecue ter waarde van 599 euro, aangeboden door Kampeerhal Roden. De Krant had een speciale vakantiequiz gepubliceerd en dat zorgde voor veel enthousiaste kanshebbers. Manon wist veertig logo’s te koppelen aan veertig bedrijfsnamen en werd gekozen uit de vele inzendingen. Wanneer de eerste hamburger op de barbecue zal braden, zal naar alle waarschijnlijk pas de volgende zomer worden. De herfst is in aantocht!