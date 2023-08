Marathonactie heeft Dorien al veel gebracht

LEEK – Als verpleegkundige neurochirurgie in het UMCG ziet Dorien Hut (40) uit Leek ieder jaar de inzamelingsactie van de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis voorbij komen. Collega’s, maar ook veel mensen van buiten het UMCG lopen de marathon van New York, beklimmen op de fiets een steile Franse col of doen mee met een spinning-marathon. Allemaal voor het goede doel. “Als hardloopster van rondjes van hooguit vijf, zes kilometer leek het me altijd al te gek om mee te doen, maar ik durfde het nooit.”

Dit voorjaar hakte Dorien de knoop door. Onder het motto ‘running miles for smiles’ traint ze inmiddels al maanden gepassioneerd voor de marathon van New York, een loop van 42 kilometer die op 5 november wordt gehouden. Dorien maakt deel uit van een groep van 18 hardlopers, die ieder voor zich zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Dat wordt gebruikt voor de aanschaf van leuke extra’s, die ervoor moeten zorgen dat patiëntjes zo min mogelijk stress, pijn en angst ervaren. “Alles om de kinderen zonder trauma weer naar huis te laten gaan”, zegt Dorien.

Tien jaar geleden lag haar pasgeboren zoontje Remy kort in het Beatrix kinderziekenhuis. Toen de dokter binnenkwam om hem te onderzoeken, raakte het kindje in het bed ernaast helemaal overstuur. Dat beeld liet Dorien niet los. “Die herinnering maakt voor mij duidelijk hoe belangrijk het is dat er middelen zijn om patiëntjes af te leiden van de ellende waar ze mee te maken hebben. Die kinderen verdienen zoveel meer dan wat vanuit de zorgverzekering voor de behandeling van hun ziektebeeld wordt vergoed. Voor die extra’s is veel geld nodig.”

Een voorbeeld is een televisiescherm aan het plafond, met een film naar keuze. Dit kan het ondergaan van een onderzoek of behandeling voor een kind iets dragelijker maken. “Hier zijn speciale televisies voor, die bestand zijn tegen de straling waarmee in het ziekenhuis wordt gewerkt”, zegt Dorien. “Zulke tv’s kosten duizenden euro’s.” Ook met de speciale inrichting van het kinderziekenhuis is veel geld gemoeid. “Een wachtruimte wordt zoveel mogelijk als een warme huiskamer aangekleed. Badkamers zien er niet kil en wit uit. Ook voor de naaste familie is dat fijn. Het feit dat hun kind ziek is heeft al impact genoeg. Dat hoeft een steriele ziekenhuissfeer niet te benadrukken.”

De mensen die Dorien supporten, kunnen haar volgen op Facebook, Instagram en de site steunbeatrixkinderziekenhuis.nl. Daar houdt Dorien een blog bij, waarin ze enthousiast schrijft over alles wat ze tegenkomt op weg naar New York. “Behalve het mooie doel waar ik naar toe werk, heeft deze uitdaging me persoonlijk al zoveel gebracht”, zegt Dorien. Na een moeilijk jaar in haar privéleven is 2023 een jaar van wederopbouw, persoonlijke groei en hernieuwde energie geworden. Voor een belangrijk deel dankzij de marathontraining, de positieve werking van ‘running miles for smiles’ en de steun van sympathisanten. Kracht put Dorien ook uit de hechte band met haar jongste en meest toegewijde supporter: zoon Remy. Verder spreekt ze met blijde verwondering over alle toevalligheden die haar de laatste maanden ten deel vallen.

Toeval bestaat niet, zeggen sommigen – iets valt je toe. Of: wie goed doet, goed ontmoet. “Ik vind het soms echt een wonder hoe dingen in elkaar grijpen”, zegt Dorien. Kort nadat ze zich had ingeschreven voor de marathon, wilde ze met Remy een gebakje eten in Leek. De taarten van (De jongens van) Vicini, de lunchroom in winkelcentrum de Liekeblom in Leek, trokken Remy wel. Achter hun tafeltje hing een affiche van de Leekster Lente Loop. Hoofdsponsor: Vicini. “Wie weet willen ze mij ook wel steunen”, bedacht Dorien. Toevallig waren de jongens van Vicini, Dick (30) en Niels (31) Vergnes, op zoek na een nieuw goed doel, nadat ze al geld bijeen hadden gebracht voor achtereenvolgens de Voedselbank, de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en de Leekster Lente Loop. En toevallig bleek Niels Vergnes zelf vanwege een hartafwijking meerdere malen in het Beatrix kinderziekenhuis gelegen te hebben. Partner Dick spreekt namens Niels, die niet bij het interview aanwezig kan zijn. “Niels lag als baby, als 4-jarige en als 18-jarige in het kinderziekenhuis. Hij herinnert zich uit die tijd enkel glow in the dark-sterretjes aan het plafond en een traptrekker op de gang. Het doel waar Dorien voor loopt heeft ons hart. Niels weet uit ervaring hoe belangrijk het is.”

Het doelbedrag van Dorien op de site steunbeatrixkinderziekenhuis.nl is 5300 euro, waarvan op het moment van spreken 4151 euro is opgehaald. Bij Vicini staat naast de kassa al maanden een donatiepot voor Dorien. Daarmee, en met speciale acties, is ook al een mooi bedrag opgehaald. Remy leest voor: “3640 euro en 96 cent!” Dick zegt beslist: “Samen gaan we voor de 10.000.” Om extra geld in te zamelen helpt Dorien tijdens de maandelijkse bingoavond van Vicini op vrijdag 6 oktober in de bediening, net als op zaterdag 16 september.

Met haar hardlooptenue valt Dorien op in de lunchroom. Een trouwe bezoekster van Vicini komt op haar af. “Bent u degene van de marathonactie?” Toeval bestaat niet: de mevrouw zegt zelf als kind vaak in het ziekenhuis gelegen te hebben. Ze zegt hoe geweldig ze het vindt dat Dorien zich inzet voor het zieke kind. Dorien straalt: “Kijk, dit bedoel ik nou. Het heeft me al zoveel gebracht.” Het vriendschappelijk contact met de jongens van Vicini hoort daar ook bij. Dick en Dorien: “We lopen op 8 oktober samen de Strong Viking Mud Run in Amsterdam!”