Mensinghe Singers sluiten seizoen af met Arabische maaltijd

RODEN – Het gemengde koor De Mensinghe Singers uit Roden heeft dinsdagavond het koorseizoen 2022-2023 afgesloten met een feestelijk treffen in de Treftuin in de voormalige Scheepstraschool. Na koffie en enkele toespraken werd er een overheelrijke Arabische maaltijd voorgeschoteld door de vrijwilligers van de Stichting WiN. Zij hebben ervaring met het verzorgen van maaltijden voor grote groepen via De Mensa Roden. En dat was te merken, het eten was uitstekend van smaak. Er werd uitgebreid nagepraat over de geslaagde optredens van het afgelopen seizoen in onder andere Roden en Norg. En natuurlijk werd de avond afgesloten met gezang, je bent toch een koor, niet waar?

Het koor had, wegens de coronamatregelen, enkele jaren geen slotfeest kunnen houden. Nu kon het koor, dat zich richt op het zingen van evergreens en golden oldies, eindelijk weer eens op feestelijke wijze, het seizoen afsluiten en aan de vakantieperiode beginnen. Het koor gaat weer op 29 augustus beginnen met de repetities voor de diverse optredens in het 2023-2024. Die repetities vinden plaats in de Noorderkroon, en daar kunt u ook vrijblijvend kennis maken met het koor. Vooral Heren (Tenoren) zijn zeer welkom. Info: www.mensinghesingers.nl.