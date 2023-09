Merrie Mendrini VS uit Roderwolde wint KWPN Nationaal Kampioenschap Tuigpaarden

‘Je werkt naar een bepaald punt toe en als alles dan op zijn plek valt, dat is heel bijzonder.’

RODERWOLDE- Zelf is ze aan het logeren in de stal van Harry van Middelaar in Hoornsterzwaag, maar eigenaar Harold Dekker en Isabelle Janssens staan de pers graag te woord. Ze zitten midden in een verhuizing naar een boerderij in het Drentse Schoonloo, maar nu nog zijn het Roderwolders. Ze kunnen het nog moeilijk bevatten, maar 12 augustus werd hun merrie Nederlands kampioen. Diverse prijzen sieren de leefkeuken waarop foto’s diverse winnende viervoeters te zien zijn.

Harold: ‘Hadden we het verwacht? Verwacht is een groot woord. We hebben er bewust naar toe geleefd. Je werkt naar een bepaald punt toe en als alles dan op zijn plek valt, dat is heel bijzonder.’ In de finale stonden de beste merries van alle leeftijden tegenover elkaar. De voskleurige Mendrini VS is als veulen bij Harold en Isabelle terechtgekomen. ‘Het is een echte Drentse. Gefokt in onze provincie door de familie Veneklaas-Slots. Ik vond het gelijk al een mooi veulen, maar de prijs was voor mij onbetaalbaar. Helaas overleed de fokker een jaar later. Zijn vrouw had niet veel met de paardensport en verkocht alles. Ik kreeg de kans om Mendrini VS over te kopen. Klaas Buist gunde mij het veulen. Daar hebben we absoluut geen spijt van en we zijn hem enorm dankbaar.’ Op 6-jarige leeftijd werd zij getraind in Hoornsterzwaag bij HvM stal door eigenaar Harry van Middelaar. Deze zag gelijk potentie en vele prijzen volgden. Het seizoen voor de merrie verliep dit jaar niet vlekkeloos. Veel tweede podiumplekken en pech zorgden voor enige spanning bij Harold en Isabelle. ‘Vertrouwen hebben we altijd gehad, je hoopt heel erg dat ze succes mag ontvangen. Dat gun je haar ook. Paarden zijn echte gevoelsdieren. Ze hebben het echt wel door als ze verliezen’, vertelt Isabelle. Op zaterdag 12 augustus was in Lunteren de grote finale van het KWPN Nationaal Kampioenschap Tuigpaarden. Trainer Harry nam plaats op de kar. Harold was deze dag aanwezig als ‘groom’. Hij begeleidde Mendrini VS en verzorgde haar tussen de wedstrijden door. Harold: ‘In de ochtend werd het nog even moeilijk. Ze was iets te scherp en kon moeilijk de focus pakken. Toch kreeg ze van de jury de tweede positie. Dat was ons geluk. In de grote finale deed ze het fantastisch. We hebben haar nog nooit zo goed in haar element gezien. De jury was ook erg enthousiast. De bewegingen gingen heel mooi vanuit de schouder. Ze trok haar benen hoog en sierlijk op.’ De Paardenkrant vermeldt dat de jury meer moeite had met de invulling van de tweede plek dan die van de winnaar. Mendrini VS was overduidelijk de beste.

Trainer Harry kreeg een geldbedrag en de familie Veneklaas-Slots een fokpremie ter waarde van duizend euro. ‘Helaas kon mevrouw niet aanwezig zijn. Op 3 september hebben we de cheque officieel overhandigd op het Tuigpaarden concours in Norg. Zo’n prestatie verdiend een plechtige overhandiging vinden wij.’ Harold en Isabelle wonnen een airco installatie en de officiële Greet Bergstra bokaal. De airco installatie komt goed van pas in hun nieuwe onderkomen in Schoonloo. ‘Driekwart jaar staat Mendrini VS bij ons in de stal. We verzorgen haar en doen kleine oefeningen. Ook wij hebben dus een flink aandeel in haar voortgang.’ De merrie mocht vorig jaar een veulen krijgen. Een hengst die luistert naar de naam Soldaat van Oranje. ‘Ieder jaar is er een letter waarmee de naam moet beginnen. Dit begint bij de Z en gaat tot de A. Op die manier weet je wanneer een paard geboren is. Het is een kwestie van terugtellen met het alfabet.’ Vader van het veulen is Macho, ook ooit eigendom geweest van het stel en Klaas Buist. ‘Die hebben we enige tijd geleden verkocht aan een Amerikaan. Het toeval wil, dat Macho op 12 augustus de grote winnaar werd van de Manno trofee. Soldaat van Oranje heeft dus beide ouders in de toppaardensport. Harold blijft bescheiden, maar is trots op zijn verdiensten in de paardensport. Voor hem is het hobby. Door de weeks werkt hij in ploegendienst bij de NS. De stal die nu gebouwd wordt naast hun nieuwe woning biedt kansen voor uitbreiding. Isabelle is veearts van beroep en gespecialiseerd in paardengeneeskunde. Naast eigen paarden herbergen ze ook pleegmerries. Merries die na verlies van de moeder kunnen zogen bij een ‘pleegpaard’. De paarden zijn dus in goede handen. De winst van Mendrini VS en stiekem ook de voormalige hengst Macho is nog maar het begin. ‘Het Noorden van Nederland heeft de beste tuigpaarden. Hier hebben we een sterke stamboom weten op te bouwen. Proud Marry van de familie Van Dijk uit Nietap heeft het Nationaal Kampioenschap voor 3-jarige tuigpaarden gewonnen in Lunteren. Veel sterke paarden dus in onze omgeving.’ Mendrini VS is onlangs verkocht aan Lammert Tel. Ze zullen haar missen, maar het paard is in goede handen. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat Mendrini VS haar snel thuis gaat voelen. We kijken uit nar haar toekomstige prestaties en blijven haar volgen.’