MHC Roden Heren 1 houdt koploper Beuningen in bedwang

RODEN – Afgelopen zondag stond er voor de Roner hockeyheren een belangrijke wedstrijd op het programma. Koploper en reeds kampioen Beuningen kwam op bezoek in Roden. Roden had nog zicht op promotie naar de 1e klasse, want de eerste twee ploegen in de poule promoveren. Lange tijd bivakkeerde Roden op deze 2e plek, maar na een mindere periode met 2 verliespotten en een gelijkspel, zakten ze naar de 3e plaats. De Mezen uit Harderwijk gingen over de Rodenaren heen en stonden 1 punt voor. Met nog 3 wedstrijden te spelen moest Mezen dus punten verspelen en Roden moest eigenlijk winnen om zicht te houden op de derde promotie in 3 jaar. Komende zondag spelen de mannen thuis tegen Barneveld.

Roden startte fel en drukte Beuningen naar achteren. De eerste kansen waren dan ook voor Roden, maar deze werden allen gepareerd door de uitstekende keeper van Beuningen. Halverwege het eerste kwart kwam Beuningen wat beter in de wedstrijd en met een paar messcherpe counters verschenen ze een aantal keer heel gevaarlijk voor het doel.

Maar ook keeper Hoogenberg stond zijn mannetje en met een aantal katachtige reflexen wist ook hij zijn doel schoon te houden. De wedstrijd was nu echt begonnen en er werden veel felle duels uitgespeeld. Zo moest Bas Aartsen even 2 minuten naar het strafbankje, nadat hij een speler van Beuningen onreglementair had afgestopt en kregen ook 2 spelers van Beuningen een groene kaart gepresenteerd. In het vervolg van de wedstrijd lieten beide teams zien dat ze niet voor niks de minst gepasseerde verdedigingen en ook keepers van de competitie hebben.

Hoogenberg greep een aantal keer adequaat in op gevaarlijke counters van Beuningen en ook de keeper van Beuningen was alert. Gevolg was de er nog niet gescoord was en dat het zo´n 10 minuten voor tijd nog altijd 0-0 stond. In de slotfase nam Roden meer risico. Hierdoor gaven ze meer ruimte achterin weg en het spel golfde op en neer. Beuningen dacht even de 0-1 te maken, maar maakte vlak voor de goal een overtreding en dus ging dat feest niet door. Daarna kregen beide teams nog enkele enorme kansen, maar de bal wilde er niet in. 20 seconden voor tijd leek Roden het dan toch te beslissen. Na een mooie aanval kon Hugo Kwant doorlopen richting de doelman van Beuningen. Hij deed alles goed en de bal rolde richting het doel, maar spatte uiteen op de binnenkant van de paal. Dit was het laatste wapenfeit van de wedstrijd en dus eindigde de wedstrijd, zoals deze begonnen was: 0-0.

Roden enigszins teleurgesteld, want nu zou concurrent de Mezen uitlopen op hen. Maar na afloop werd duidelijk dat zij ook gelijk hadden gespeeld en dat de achterstand dus nog steeds 1 punt is. Met nog 2 wedstrijden te gaan blijft de druk op de Mezen dus heel hoog en kan er nog van alles gebeuren. Komende week spelen de hockeyheren opnieuw thuis. Dan komt Barneveld op bezoek en vervolgens sluiten de mannen uit Roden hun seizoen af in Zevenaar. Beide wedstrijden moeten gewonnen worden om druk te houden op de Mezen, maar die moeten nog ergens een steekje laten vallen. Het blijft dus spannend tot het einde.