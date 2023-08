Mieke Reijs en Thijs van Beers maken een iglo in de zomer ‘Wolly the Folly’

NORG – Folly Art Norg is halverwege. Nog tot en met het laatste weekend van augustus zijn de 15 folly’s te bezichtigen. Een wandeling of op de fiets geeft een route van 7,5 kilometer, zodat er om de 500 meter een folly staat. Een Folly is een nutteloos bouwsel dat uitblinkt in architectuur en zijn plaats in de natuurlijke omgeving.

De uit Norg afkomstige Mieke Reijs en haar 24 jaar oude zoon Thijs van Beers hebben ook een folly op de route staan. In Zuidvelde langs het zandpad aan de Reeweg om precies te zijn. Beiden hebben het folly dorp Norg zien groeien en ditmaal werd de stap gezet om ook zelf een bouwsel te maken. ‘We hebben een iglo gemaakt met de naam Wolly The Folly. De buitenkant is van schapenwol. Meer dan 40 vachten bleken nodig te zijn om de iglo te bedekken. Wol dat eerst gewassen moest worden voordat het vachtvilten van start kon gaan. Erg arbeidsintensief. Het was heel veel werk, maar het verliep voorspoedig,’ laat Mieke weten.

De iglo kent een frame als een geodetische koepel. Dat is een halve bol opgebouwd in driehoeken. Om de vachten goed met elkaar te laten verbinden was enig rekenwerk nodig. Gelukkig studeert Thijs van Beers sterrenkunde in Groningen. ‘Ik heb meegedacht om het patroon te ontwikkelen. Techniek, enig rekenwerk en een 3 D print maakte een redelijk standaard frame met enkele aanpassingen. In de tuin hebben we het met bamboestokken in elkaar gezet. Dat ging prima.’

Wolly The Folly is een iglo die op afstand anders bekeken wordt dan van dichtbij. Van verre lijkt de iglo kil, koud en hard. Wie dichterbij komt ziet ander wit dat al minder hard overkomt. Wie dan ook nog eens op de knieën de iglo van binnen bekijkt en zelfs even de tijd neemt om er tot rust te komen ervaart een warm huis. ‘De eerste weken was er erg veel regen, dagelijks kijk ik altijd even of de iglo er nog goed bij staat en ondanks die regen heeft de wol het goed gehouden.’

‘Ons idee was om met afvalmateriaal te werken. Duurzaam vooral. Schapenwol komt dan ook uit de regio. ‘In Nederland is wol goed te gebruiken om te vilten. Veel vilters gebruiken bijvoorbeeld wol uit Australië of Zuid-Amerika. Dat vind ik zonde van al dat mooie wol dat hier in de buurt te verkrijgen is. Ik ben goed geholpen door de schapenhouders. Ook maakten we gebruik van restjes verwarmingsbuizen uit de oud-ijzerbak.’

Aan de Dorpshuisstraat 1 vinden we het hart van Folly Art. Maquettes van alle folly’s zijn er te vinden en je kunt er het routeboekje kopen van 10.00 tot 17.00 uur. Bijbehorend krijg je een informatiegids die alles vertelt over de folly’s van dit jaar en de voorgaande edities. Er is namelijk een lustrum te vieren. De ambitie is om Norg het Folly Art dorp van Nederland te laten worden.

De samenwerking tussen moeder en zoon verliep voorspoedig. ‘Van mijn moeder moest ik ook een tweetal vachten vilten. Dat heb ik dan ook gedaan. Het voelde als vroeger toen we samen lego bouwden,’ zegt Thijs. Of zoals Mieke het zegt: ‘We hebben veel plezier beleefd aan het bouwen van de folly. Het was een mooie reis.’