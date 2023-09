Mini-missverkiezing gaat door, maar aanjager Kristel Schoonbeek stopt

Een moeilijke beslissing, maar ze staat erachter. Bijna tien jaar lang organiseerde Kristel met haar team de mini-missverkiezing Mini Miss Noord. Steevast op de eerste dag van de Rodermarkt, de vrijdag. Compleet met openingsdans en wandelen over de catwalk weet Kristel kinderen in de leeftijd van zes tot en met elf jaar een schitterende dag te bezorgen. Al een tijd werkt ze samen met Kayleigh Smilda. Deze voormalige Mini Miss Noord neemt het stokje over. ‘Ik heb er alle vertrouwen in. Ze heeft zelf ook ooit meegedaan en heeft gewonnen. Ze weet dus goed wat er in die koppies om gaat.’ Daar zit ook de uitdaging.

Door het werken met hele jonge kinderen, is de verantwoordelijkheid groot. ‘Ik denk wel dat ik daarin heb weten te investeren de afgelopen jaren. Je werkt ook met kinderen die niet zelfstandig naar het toilet kunnen of kleding kunnen aantrekken. Daar moet je mee om kunnen gaan. Voorheen gebeurde er veel op één dag. De finalistes waren dan ontzettend zenuwachtig. Ik ben enorm blij dat we op den duur hebben besloten om de avond van tevoren een generale repetitie te organiseren. Dan kunnen ze wennen aan het podium.’ Voor de 28e keer wordt de Mini Miss Noord-verkiezing gehouden. Jaarlijks zijn er ruim 50 aanmeldingen, waaruit 12 geselecteerd zijn na een auditiedag. ‘We zoeken altijd kinderen uit die goed bij elkaar passen of die nog uit hun schulp moeten kruipen. Het is altijd fijn om

kinderen zekerder te maken. Ook letten we op diversiteit in leeftijd, basisscholen en uit welke provincie ze komen. Wie al eerder in de top 3 heeft gestaan mag niet meedoen. Zo houden we het voor iedereen leuk.’ De twaalf geselecteerden mogen bij Little JOY kleding passen en worden op de foto gezet door een FotoJoke. Ze krijgen ook dansles van Eline Bijholt voor de openingsdans. Daarnaast krijgen ze les in het catwalk lopen. ‘Het is voor deze kinderen een hele beleving. Je wilt niet dat ze gaan rennen en zo een uur te vroeg klaar zijn. De finale staat helemaal in het teken van deze kinderen. De sfeer moet dan ook goed zijn. Je ziet echt vriendschappen ontstaan, er is geen onderlinge strijd en ze zijn altijd blij voor elkaar.’ Kristel heeft een hoop zien veranderen. De finalistes zijn een hele middag en avond bij ons aanwezig en daar houden we dan ook rekening mee. We willen zo weinig mogelijk reuring voor de kinderen. Daarom werken we met een strak schema, weten de meiden precies wat er gaat gebeuren en houden we ze zo veel mogelijk op één plek. Rust creëren helpt ze enorm, er komt best veel op ze af.’ De winnares wordt gekozen door een jury die bestaat uit vier personen, waaronder de Mini Miss van vorig jaar en een Miss die elders heeft gewonnen. De winnares mag volgend jaar plaatsnemen in de jury en mag samen met haar twee hofdames (de nummers twee en drie) mee in de Rodermarktparade. Verder is er een leuk prijzenpakket met o.a. een goodiebag van HEMA, een ring van Van Ark en een cadeaubon van Little Joy. ‘Zelf heb ik een zangschool en sponsor drie zanglessen. Het is een hele happening, maar ontzettend leuk.’ Al legt Kristel haar functie neer, ze blijft op de achtergrond betrokken. ‘Ik kan er moeilijk afstand van doen, met kinderen werken is heel erg fijn. Je doet het ergens voor. Ik heb er alle vertrouwen in dat Kayleigh de Mini Miss Noord op een leuke manier gaat voortzetten. Stiekem hoop ik in de toekomst nog een Mini Mister te mogen feliciteren. Wie weet.’