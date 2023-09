Mooie 4 Mijl van Leek

LEEK – Vrijdagmiddag 1 september, op de laatste dag van de schoolvakanties, namen kinderen en volwassenen deel aan de ronde van Leek. Bij de jeugdloop waren Bryce Jansen uit Tolbert en Nynke Hoiting uit Roden de snelsten op de korte afstand. Wende Veenstra, dochter van de Krant-fotograaf Erik Veenstra, eindigde als 4e en kwam als tweede meisje over de finishstreep. Na twee ronden finishten Sven Thalen uit Roden en Lieke de Groot uit Oldekerk als eersten. Leonie Meijer was, net zoals bij de eerste editie in 2022, de snelste dame op de vier mijl met een parcoursrecord van 25.20. Zij werd kort daarop gevolgd door Christien Koning uit Groningen en als derde Mascha Rondhuis uit Leek. Bij de mannen was Erwin de Vries uit Stiens veruit de snelste met een tijd van 20.32, eveneens een record voor deze 2de ronde van Leek. De tweede plek was voor Jurre van der Vaart uit De Wilp, gevolgd door Cor Visser uit Gytsjerk. Het weer en de sfeer werkten volop mee aan een sportieve middag. Burgemeester Ard van der Tuuk van Westerkwartier gaf het startschot voor de 4 mijl en liep toen achter de bijna 200 deelnemers aan. Hij finishte ruim op tijd om daarna de prijzen te overhandigen aan de winnaars.