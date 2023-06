Muziek, bier en hamburgers op fantastische familiedag vv Roden

RODEN – Zaterdag werd het voetbalseizoen van vv Roden geheel volgens traditie afgesloten met de familiedag. Mede dankzij het zonovergoten heerlijke zomerweer, een zeer geslaagde dag. Vanaf vier uur stroomde het sportcomplex vol met leden en hun familie. De kleintjes vermaakten zich kostelijk op de enorme springkussens terwijl hun ouders lekker meebrulden met de nummers van zanger Mark Doldersum en de Roder artiest Eltjo onder het genot van een koud biertje. Met zo’n 350 man het terrein van zijn club was voorzitter Hans de Vries zeer tevreden. ‘De familiedag is altijd een mooie afsluiter van het seizoen. Een leuke ontspannen dag waarbij er niet teveel nadruk ligt op voetbal.’ Er zijn heel wat burgers en worsten doorheen gegaan. Speciale bakteams waren verantwoordelijk voor de barbecue die uitstekend in de smaak viel. Ron een uurtje of half negen was de rust wedergekeerd op het complex aan de Norgerweg.