Na 4 jaar eindelijk duidelijkheid: Dr. Nassau College blijft in Norg

‘Het is fijn te weten dat onze toekomst in Norg ligt’

NORG – Het Dr. Nassau College blijft in Norg. Al jaren lagen er plannen om de school te verhuizen naar Assen maar dat is definitief van de baan. Directeur Richard Gerding is blij met de duidelijkheid. Nu wordt onderzocht of de school ondergebracht kan worden in de Brinkhof. Het huidige schoolgebouw is oud en versleten en voldoet niet meer aan de huidige onderwijseisen. ‘De Brinkhof is een mooie locatie midden in het dorp. Bovendien zit er een sporthal in en een bibliotheek. De intentie van de gemeente en het schoolbestuur om serieus naar deze optie te kijken is er.’

In 2020 liet het schoolbestuur van het Dr. Nassau College in Norg weten te willen verhuizen naar Assen vanwege teruglopende leerlingaantallen. Dat plan leverde een hoop kritiek op. Het verdwijnen van de school zou ten koste gaan van de leefbaarheid van het dorp, zo luidde de Communis opinio. Bovendien is de school door het gepersonaliseerd onderwijssysteem (Het Dr. Nassau College werkt volgens Zweedse concept van Kunskapsskolan waarbij met behulp van een coach aan persoonlijke doelen wordt gewerkt) populair bij veel ouders en leerlingen in de gemeente Noordenveld. Het was de bedoeling dat de school na de zomer van vorig jaar definitief zou sluiten. Dat plan werd met een jaar uitgesteld en is nu dus helemaal van de baan.

Brinkhof

‘We zitten al zo lang in Norg. We hebben het hier fantastisch naar ons zin. Maar vier jaar onduidelijkheid is niet leuk’, zegt directeur Richard Gerding. ‘Het is fijn te weten dat onze toekomst in Norg ligt. Dan kunnen we ons daar weer op richten en onze connecties aanhouden. Een flink percentage van onze leerlingen komt uit Assen en een behoorlijk deel uit Noordenveld. De bereidheid om naar ons toe te reizen is groot. De Brinkhof zou een mooie locatie zijn. We moeten nu bekijken wat er nodig is om het pand geschikt te maken voor een school. Het onderwijs dat wij bieden laat zich niet vangen in allemaal verschillende lokalen. We hebben grote ruimtes nodig en kleinere. Dat heeft de Brinkhof. Dat de sporthal en de bibliotheek onder hetzelfde dak zitten is ook een groot voordeel.’

Gepersonaliseerd onderwijs

Het Dr. Nassau College biedt vmbo-TL en havo en vwo onderwijs tot het derde leerjaar. Anders dan op de meeste andere voorgezet onderwijsscholen werken leerlingen hier aan persoonlijke doelen. ‘Ieder kind is anders en daarom bieden we ongelijk onderwijs aan. Sommige leerlingen hebben meer wiskunde-uren nodig, andere hebben juist behoefte aan meer Nederlandse lessen. Wij kijken naar wat een leerling nodig heeft en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen inrichten. Samen met een persoonlijke coach bespreken leerlingen hun doelen waarbij ze zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Werken aan duidelijke doelen zorgt voor een betere intrinsieke motivatie dan wanneer ze alleen taken uitvoeren.’ Wanneer het derde jaar havo en vwo erop zitten, vervolgen de leerlingen hun opleiding op Quintus, een locatie van het Dr. Nassau College in Assen. ‘Samen met leerlingen uit Gieten komen ze in aparte klassen waar ook gepersonaliseerd onderwijs gegeven wordt. Daar maken ze hun opleiding af.’ Alle vmbo-TL leerlingen van het Dr. Nassau College zijn geslaagd voor hun examen. Na de zomer start de school met 195 leerlingen op de oude locatie in Norg. ‘We zitten nog goed waar we zitten maar het moet niet nog vijf jaar duren. Binnen een paar jaar op een nieuwe plek zou heel mooi zijn. We zijn ontzettend blij met de duidelijkheid’, aldus Gerding.