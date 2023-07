Na de zomer op Tour Elektrik in Peize

‘Laten we iets moois maken van die lelijke elektriciteitskastjes’

PEIZE – Kunstenares Jennifer Joedo strandde na een wereldreis in Peize. Ze geniet van de groene en dorpse omgeving waar zij en haar gezin wonen, maar ergert zich aan de grijze elektriciteitskastjes. Ze vatte het plan op om deze te beschilderen en gesteund door cultuurcoach Sacha Kraan van Welzijn in Noordenveld wist ze haar hersenspinsel handen en voeten te geven. Tien kastjes zijn er uitgekozen en een groep lokale kunstenaars gaat hier deze zomer mee aan de slag. Na de zomer kan iedereen de Tour Elektrik fietsen of lopen.

Jennifer en haar man hebben al heel wat van de wereld gezien. Haar wortels liggen in het oosten van het land, maar het reizen bracht haar in vele continenten. In Coronatijd strandde ze in Peize waar ze gestaag werkten aan het opknappen van een oude brandweerwagen. Het plan was hiermee richting Japan te reizen, maar langzaam wortelden ze in dit noorden van Nederland en blijkt het hier goed te bevallen. Inmiddels staat de brandweerwagen te koop en zitten de kids op school in Peize. Die grijze elektriciteitskastjes in het dorp, veelal op prominente plekken, zijn Jennifer een doorn in het oog. ‘Ze zijn zo lelijk. Dan staat er midden in het groen zo’n grijze bak. Laten we iets moois maken van die lelijke dingen.’ De kunstenares die veel schildert, van grote muurschilderingen tot schilderijen op doek, zag hier wel een leuk project in. Toen ze cultuurcoach Sacha Kraan ergens trof en die positief reageerde op dit idee, kwam het balletje aan het rollen.

Sacha legde contact met verschillende instanties en inmiddels zijn er tien van deze zogenaamde trafokastjes uitverkoren om beschilderd te worden. Jennifer vindt het belangrijk hierbij zoveel mogelijk inwoners van Peize te betrekken. ‘Ik vind het mooi dat een project is gedragen door en voor Peize. Daarom heb ik ook contact gezocht met de basisscholen en bijvoorbeeld de Hoprank. Leerlingen van beide basisscholen en inwoners van de Hoprank gaan meedenken in het proces. Deelname aan kunst bevordert deelname aan de maatschappij omdat mensen die zich kunstzinnig kunnen uitdrukken een middel in handen hebben om te communiceren over wat ze drijft, inspireert en dwarszit. Met kunst geef je uitdrukking aan ideeën, gedachten en gevoelens terwijl je in verbinding blijft staan met jezelf en anderen: kunst is bedoeld om te communiceren.’

Peizer kunstenaars

Voor het beschilderen van de kastjes zocht ze een select groepje kunstenaars bij elkaar. Ook hierbij was link met het dorp essentieel. ‘Ze wonen in Peize of zijn heel nauw verbonden met het dorp. Het leuke vind ik’, vervolgt Jennifer, ‘dat ze allemaal hele verschillende stijlen hebben. Het zal vast een divers eindresultaat opleveren.’ Het thema is niet vrij, maar de invulling wel. ‘Het thema is Peize’, aldus Jennifer. ‘Ik wil dat het een lokaal project blijft. Peize is misschien klein, maar waar dit dorp voor staat, dat kan voor iedereen anders zijn.’ Afgelopen week kwam de club voor het eerst bij elkaar. Naast Jennifer (tweede van rechts) en Sacha (links op de foto) hebben van links naar rechts kunstenaars Peggy de Vries, Lilian Dijkema, Olesia Liashova, Ruth Assink, Annet Raben en Melissa Roelfsema (de laatste drie ontbreken op de foto), zich aan het project verbonden. ‘Ruth werkt heel illustratief en veel met landschappen, waar Lilian juist veel met patronen met pen en potlood werkt’, vertelt Jennifer. ‘Lilian is de enige die niet in Peize woont, zij is hier wel geboren en getogen. Peggy werkt veel met kalligrafie en handschriften. Ik verwacht dat zij met woorden aan de slag gaat. Annet haar werk is kleurrijk; zij werkt met acrylverf. Olesia heeft ook een kleurrijke stijl. Zij is met haar gezin uit Oekraïne gevlucht en heeft ook echt een Oekraïense stijl. Ze schildert werkelijk op alles en in haar werk zitten veel bloemen en elementen uit de natuur.’ Jennifer laat zichzelf ook graag inspireren door de natuur. ‘Ik mag graag botanische elementen gebruiken. Ik vind het mooi dit groot op te zetten, dus dit zie je veel terug in mijn muurschilderingen. Portretten van vrouwen maak ik ook graag, waarbij ik het vooral mooi vind emotie zichtbaar te maken.’ De 22-jarige Melissa Roelfsema maakt dit gezelschap compleet. ‘Zij is op vrijdags altijd bij dagbesteding Ons T Hoes in Peize. Ze werkt momenteel veel met grafietpotlood en maakt graag realistische tekeningen. Ook werkt ze weleens met acryl’, besluit Jennifer. Ieder zal op zijn eigen manier een belangrijk element van Peize zichtbaar maken. De molen en de hopbel zullen waarschijnlijk niet ontbreken. ‘Maar zo’n molen bijvoorbeeld, kan je heel gedetailleerd alsof het een foto is opzetten of juist heel abstract. Dat je verrast wordt als bezoeker, dat is exact wat we willen.’

Binnenkort gaan de kunstenaars een rondje fietsen om inspiratie op te doen en gaan ze in gesprek met de leerlingen van de basisscholen en bewoners van de Hoprank. Het is de bedoeling om in de zomer de kastje te beschilderen en in september een route langs de tien kastjes te openen. Deze krijgt de toepasselijke naam Tour Elektrik. Elk kastje krijgt ook een sticker met een QR-code waarachter meer informatie te vinden is over het dorp, het ontwerp en de kunstenaar. Er wordt ook contact gezocht met Peize in Beweging en Fysiotherapie Kinesis om bijvoorbeeld bootcampoefeningen op te zetten, zodat ook de sportieveling de route met plezier zal gaan afleggen.