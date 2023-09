Naaien, breien en borduren voor ’t goeie doel in het Handwerkcafé

LEEK – Nog niet eerder was de Ongenode Gast bij een handwerkcafé. Laat staan bij een handwerkmarathon. De Ongenode Gast kan namelijk helemaal niet breien. Haken, borduren en naaien (met draad en naald) ook niet. De dames van het handwerkcafé kunnen dat als de beste. Woensdag deden ze dat voor het goede doel. Alle spulletjes worden aangeboden aan de Stichting Babyspullen. Zij zorgen ervoor dat de schattige kleertjes, sokjes en rammelaars bij kersverse ouders terechtkomen die niet veel te besteden hebben.

Iedere woensdag handwerken de vrouwen achter in de bieb. Tussen 10:00 en 12:00. Maar dat is eigenlijk veel te kort, vinden ze. Want behalve breien en borduren wordt er ook flink op los gekletst, bekent Ineke. Veel te snel slaat de klok twaalf uur zonder dat de dames uitgehandwerkt waren. Ze stelde een handwerkmarathon voor. En hoe leuk zou het zijn om daar een goed doel aan te verbinden, bedacht ze. Stichting Babyspullen dus. Op tafel liggen snoezige babyvestjes, mutsjes, gehaakte kubusjes met rammelaar, dekentjes en nog veel meer zelf gefabriceerde spullen voor kleine spruiten. En heel eerlijk: de Ongenode Gast is onder de indruk. Dit vind je niet in een winkel. Toch is het net of het toch uit een winkel komt. De kleertjes zijn zelfs voorzien van maat- en waslabel. Ineke en Jennie bieden de spullen aan aan de stichting, die ervoor zorgt dat ze op de juiste plek terechtkomen. Het leuke is dat ook de HEMA zich aangesloten heeft bij de actie. Het warenhuis heeft babyspullen heeft gedoneerd. Net als Ria van Atelier 6a. Zij bracht tassen vol bossen garen naar de bieb.

Froukje en Johanna zijn dames van het eerste uur. Zijn erbij vanaf het allereerste begin, vanaf de oprichting in 2018. De club breidde in raptempo uit. Als iedereen er is, zitten er 15 dames met breinaalden en haak- en borduurpennen. Mannen zijn er niet. Al zijn ze wel van harte welkom, zegt Wil. Wil wil wel, zo maakt ze duidelijk. In Schotland zijn er haakcafés voor mannen, weet ze. Ook kerels die niet kunnen haken zijn welkom. Dan krijgen ze gewoon les. Ieder van de dames heeft haar eigen specialiteit, weet Andreja die ooit spontaan eens kwam aanwaaien bij de club. Ze vond het zo gezellig dat ze bleef plakken. De dames werken ook in opdracht. Zo kwam er eens een pianist die nieuwe handschoentjes nodig had. En om dat niets te gek is, kwamen die er gewoon. De beste man was er erg gelukkig mee. Nancy is druk aan de slag met een dekentje. Normaal gesproken houdt ze zich niet bezig met babyspullen maar breit ze vooral kleurwerktruien voor haarzelf. Emmie is bezig met een paar wantjes. De schattig nachtblauwe vestjes met houten knoopjes op de tafel zijn van haar hand.

Andreja wijst de Ongenode Gast op de leuke kraamcadeautjes die te koop zijn. Lang niet iedereen weet het, maar die kraamspulletjes van onder andere kikker, big en giraf zijn zo mooi dat je, zelfs als je geen baby hebt, ze zou aanschaffen. En om het geld hoef je het niet te laten: het gehaakte biggetje kost slechts 5 euro. Voor een gehaakt, openklapbaar fototoestel met rammelaar betaal je een tientje. Els maakt de waslabeltjes voor het handwerk. Ook de maat is te vinden op het label. Het is onderhand 12 uur. De Ongenode Gast houdt het voor gezien. Handwerken is aan haar niet echt besteed, maar vrouwen (of mannen) die graag eens willen kijken of zelf met naald en draad aan de slag willen, zijn van harte welkom. De ruimte, wordt net als de koffie en de thee, gefaciliteerd door de bibliotheek. Het volgende handwerkcafé is op woensdag 20 september van 10:00 tot 12:00 uur.