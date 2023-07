Nederlandse Padeltop verzamelt zich in Norg voor Bestelpadel Siux P5000 Open Padel Toernooi

NORG – Afgelopen weekend kwam de crème de la crème van de Nederlandse padelspelers samen in Norg voor het prestigieuze Bestelpadel Siux P5000 Open Padel Toernooi. Lokale held Ids Hannema strandde met een nieuwe partner in de kwartfinales. De P5000-toernooien genieten een uitstekende reputatie binnen de KNLTB en daarom meldden alle topspelers zich dit weekend in Drenthe. Ids Hannema, momenteel de nummer 22 van Nederland en woonachtig in Norg, zette zich in om de topspelers naar zijn dorp te lokken. Sommigen moesten worden overtuigd, aangezien Norg voor velen een aardig eindje rijden is. Het aanbod van nabijgelegen hotelovernachtingen wist echter de laatste twijfelaars over de streep te trekken. In de eerste ronde versloegen Bram Meijer en Sten Richters, momenteel de nummers 1 en 2 van Nederland, oud-profvoetballer Mark Veldmate en zijn partner Jort Nijdam met een overtuigende 6-3, 6-2. Meijer en Richters stormden door naar de finale, waar ze zondag voor tweehonderd enthousiaste padelfans in twee sets de nummers 3 en 4 van Nederland, Menno Nolten en Bart van Opstal, versloegen. De beslissende matchpoint werd benut door Richters na een spectaculaire rally, zoals die vaak voorkomen bij padel. Op vrijdag verzorgde Bram Meijer padelclinics voor jeugdleden en volwassenen van de Norger tennisvereniging, wat een geslaagd evenement was. Het Bestelpadel Siux P5000 Open Padel Toernooi bleek een ware showcase van de Nederlandse padeltop, waarbij het publiek in Norg kon genieten van hoogstaand spel en spectaculaire acties op de baan.