Net opgerichte Huiz van Smaak staat met lokale gerechten op de Consumentenbeurs

In mei is zijn cateringbedrijf gestart, maar nu al heeft Edwin Huizenga uit Roden het enorm druk. Met zijn unieke lunch bezorgservice voor het MKB en cateringservice voor particulier en bedrijf heeft Edwin eindelijk zijn passie kunnen vinden. Op latere leeftijd een eigen bedrijf starten. Hij heeft bewezen dat het kan. Tijdens de Rodermarkt zal hij in de Consumentenbeurs een pop-up restaurant beginnen met heerlijk vers bereidde producten van lokale boeren en telers, een ambitie die Edwin sinds de start van zijn bedrijf probeert na te streven.

‘Ik ben nu vijftig en heb de laatste vijftien jaar in de sales gewerkt voor onder andere een uitzendbureau voor evenementen en enige tijd cashless betaalsystemen verkocht voor festivals. Mijn vrouw en ik zijn nu negen jaar samen en zij zag iets aan mij. Je bent niet happy. Je hebt een grote passie, de horeca. Waarom doe je daar niets mee? Je moet nog vijftien jaar. Dat zette mij aan het denken.’ Hij begon ooit als weekendhulp en rolde zo de horeca in. Als horecamanager was hij werkzaam voor het Groninger Museum en De Bonte Wever in Assen. ‘Twee totaal verschillende keukens waar ik de goede en slechte kanten heb mogen ervaren. Ik dacht later gelukkig te zijn met een andere baan, maar het knaagde dat ik de horeca op een lager pitje had gezet. In maart van dit jaar sprak ik een ondernemer die wilde stoppen met zijn cateringbedrijf voor het MKB, Breng Mijn Lunch. Ik besloot tot overname over te gaan. Ik nam ontslag en scharrelde een pandje op aan de Energieweg in Roden. Daar sta je dan, in een lege ruimte wat ‘mijn droom’ moest worden. Maar dat ging sneller dan verwacht.’ Binnen korte tijd had hij een complete keuken weten te realiseren en kwam de ene na de andere bestelling binnen. ‘Ik geniet van het bereidden van lekkere verse lunchgerechten, maar wilde ook de feestende particulieren bedienen. In mei richtte ik Huiz van Smaak op. De allround cateringtak van mijn onderneming. Mensen kunnen onder andere via de website bestellen. Dat gaat heel goed. Huiz komt van mijn achternaam Huizenga, zo word ik door vrienden genoemd. Dat leek mij wel toepasselijk.’ Edwin had door zijn vorige baan goede contacten en zocht lokale ondernemers op. ‘Al mijn salades, buffetten en barbecuepakketten worden bereid met producten uit de regio. Een boer uit Een-West levert vlees, groente komt bij de groenteboer vandaan en van verse kruiden maak ik sauzen en smeersels. Speklappen en saté, ik marineer het allemaal zelf. Zo weinig mogelijk fabrieksklare producten, maar eerlijk en kwalitatief voedsel. Daar houd ik van.’ En niet alleen Edwin zelf, maar ook zijn klanten. Hij kreeg het idee om als ondernemer plaats te nemen achter een stand op de Consumentenbeurs. ‘Zelf zit ik ook in het bestuur en Lucas stelde voor om mij de catering te laten verzorgen op de Consumentenbeurs. Ik ben er bewust van dat ik twee petten draag en wilde volledig draagvlak van het voltallige bestuur. Iedereen stond erachter en dus ging ik aan de slag met het bedenken van de menukaart, de eerste uitdaging wordt het verzorgen van de openingsborrel.’ Bezoekers en standhouders hoeven geen appeltaart uit de vriezer te verwachten, maar ovenheerlijke versgebakken appeltaart bij een lekkere bak koffie. ‘Mijn warme gerechten bereid ik zoveel mogelijk op mijn Kamado, een barbecue. Dat gaan de mensen zeker proeven.’ Naast gebak serveert Edwin samen met zijn dochters en de dochter van zijn vrouw Rianne, ook Pulled Chicken uit de Dutch Oven op een knapperige flaquette met een eigen gemaakt sausje. Het is een van de vele heerlijke gerechten die Edwin aan zijn menukaart heeft toegevoegd. ‘Het wordt hard werken, maar dat heb ik ervoor over. Een paar week geleden moest ik nog 900 broodjes regelen en stond om 4.00 in de ochtend te bakken. Dat ben ik inmiddels gewend. Maar het is mijn passie dus het is zeker geen straf.’ Edwin zal naast het serveren en klaarmaken van eten ook nog bestuurlijke taken moeten vervullen. ‘Het zijn dagen tot in de nacht, intensief, maar fantastisch om te mogen doen.’ Edwin is een echte Rodenaar en ligt voor zijn gevoel onder een vergrootglas. ‘Ik ben altijd erg bescheiden en complimenten krijgen vind ik lastig. Toch ben ik zeer benieuwd wat ze van mijn service en kwaliteit vinden.