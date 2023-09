Nietsvermoedende bezoekers achter gesloten deuren gezet

VEENHUIZEN- Afgelopen zaterdag 16 september was er weer een open dag van de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen, locatie Esserheem. Normaal gesproken is de inrichting hermetisch afgesloten, maar voor 250 bezoekers was het een dag om nooit te vergeten. Ze werden vrijwillig opgesloten en rondgeleid langs allerlei plekken waar gedetineerden een deel van hun dagprogramma doorbrengen.

Een traditie, dat is de open dag zeer zeker te noemen. Je moet het ook maar durven. 250 waaghalzen namen een kijkje in onder andere de werkplaats, recreatieruimte, bezoekzaal, sportruimte en stiltecentrum. Daarnaast mochten de bezoekers rondkijken in een reguliere cel en isoleercel. Het personeel dat werkt in de gevangenis vertelde hoe het er binnen de muren aan toe gaat. Ook horen hier verhalen bij die liever achter gesloten deuren blijven. Esserheem telt 239 cellen en is samen met twee andere locaties in Veenhuizen onderdeel van de PI. De locatie kent ook een vadervleugel, waar vaders zo goed mogelijke kansen kunnen krijgen om hun vaderrol goed in te vullen. De bezoekers vonden het een interessante dag en een unieke beleving die nog lang zal bijblijven.