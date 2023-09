Nieuwe bouwgroep komt op voor kinderen die ‘buiten de regels vallen’

Tijdens de komende editie van de Rodermarktparade doen maar liefst 3 nieuwe bouwgroepen mee. Een daarvan heeft een bijzonder doel. Dat is team De Piraten, die ervoor wil zorgen dat elk kind optimaal kan genieten van de parade. Het initiatief kwam van de 34-jarige Patrick Pikkert die geïnspireerd raakte door zijn 9-jarige dochter Quincy. Zij volgt speciaal onderwijs en kan daardoor niet meedoen.

‘SBO t’ Hoge Holt in Roden heeft geen bouwgroep en dus kunnen deze kinderen niet zomaar op een wagen komen. Quincy zag haar grote zussen wel op de wagen stappen en wilde ook zo graag.’ Helaas voor Quincy was er geen wagen van de school en dus geen plaats voor haar. ‘Toen dacht ik, hier gaan papa en mama voor zorgen.’ Samen met zijn vrouw Graciële deed Patrick een oproep om vrijwilligers te werven. Vele betrokken ouders boden zich aan. Een speciaal aangemaakte Facebookpagina kreeg veel likes en zorgde voor nog meer vrijwilligers. Ook een goede kameraad van Patrick die hem veel helpt bij het klussen stond vooraan. ‘Dat is zo fantastisch. Het draagvlak is dus ontzettend groot. We doen het niet enkel voor kinderen uit het speciaal onderwijs, maar ook voor andere kinderen die door bepaalde redenen niet in aanmerking komen voor een wagen.’ Hij doelt op de kinderen die net zijn komen wonen in Roden en de overstap maken naar groep 4. Omdat alleen groep 3 plaatsneemt, kunnen ze niet meedoen. Ook deze kinderen wil bouwteam De Piraten een plek geven op de wagen. ‘Ook een jongen van 18 die nooit mee heeft kunnen doen heeft zich aangeboden. Hij wil er niet op, dat is iets voor de kleintjes, maar helpt mee met bouwen en zal tijdens de parade naast de wagen lopen.’ Volksvermaken Roden reageerde enthousiast op de aanmelding van de nieuwe groep. ‘Er zijn in het verleden wel wagens geweest voor mensen en kinderen met een handicap, maar een wagen die ook voor kinderen bestemt is die op een andere manier buiten de boot vallen was er nog niet. Ze hopen dat we nog tientallen jaren doorgaan.’ Dat hoopt ook Niels Slop. Vorig jaar reed hij voor het eerst op een trekker voor De Poolster. Dit jaar wordt zijn 2e keer en hij sloot zich aan bij De Piraten. ‘Met de voorwaarde dat hij zijn 30e jubileum op de trekker kan vieren. Dus we moeten nog sowieso 28 wagens bouwen’, vertelt Patrick lachend. Hij is ook onwijs blij met de landelijke media. ‘Onlangs kwamen we in de uitzending van Hart van Nederland en diverse kranten, dat heeft voor nog veel meer vrijwilligers gezorgd. Op dit moment bouwen we met 7 personen aan de wagen. Hoe meer bouwers, hoe groter de wagen kan worden en hoe meer plek we kunnen bieden. Omdat dit het eerste jaar is dat we meedoen, hebben we op een klein aantal gerekend. We hebben op dit moment plek voor 15 kinderen, meer dan de helft zijn kinderen die anders nooit op een wagen hadden gezeten. Dat is fantastisch dat we al zoveel kinderen kunnen helpen. We zijn ook maar een stel Rodenaren met een goed bedoelde actie, het is enorm waardevol om zoveel hulp en positieve reacties te mogen ontvangen.’ De kinderen hebben de wagen vorige week mogen aanschouwen en hebben hun lievelingsplekje aangewezen. Welke kostuums ze zullen dragen blijft een verrassing. ‘Ons thema is Survival Adventure, dus ze kunnen al een gokje wagen.’