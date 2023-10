Nieuwe elektrische tuktuk moet urgentie verduurzamen benadrukken

RODEN – Deze schattige tuktuk wordt onderdeel van het straatbeeld binnen de gemeente Noordenveld. Het wagentje heeft allerlei informatie aan boord over het verduurzamen van woningen en andere groene initiatieven. Vorige week maandag onthulde wethouder Kirsten Ipema de Klimaatkoerier op de Roder Jaarbeurs.

De elektrische tuktuk wordt ingezet om inwoners van de gemeente Noordenveld te ondersteunen en te faciliteren bij het verduurzamen van hun woningen. De Klimaatkoerier is een innovatief project van de gemeente Noordenveld en richt zich op het vergroten van bewustwording bij inwoners. Door middel van informatieve materialen aan boord van de Klimaatkoerier worden inwoners geïnformeerd over de voordelen van duurzaamheid en energie-efficiëntie in hun woningen. Daarnaast biedt de Klimaatkoerier praktische ondersteuning. Dit varieert van advies tot hulp bij het vinden van subsidies en financiële regelingen, om inwoners te helpen concrete stappen te zetten richting een duurzamere leefomgeving. In dit initiatief van de gemeente Noordenveld staan vergroting van de gemeenschapsbetrokkenheid op het gebied van duurzaamheid en stimulering van gedragsverandering centraal. De gemeente wil met het karretje de urgentie van het verduurzamen en de manier van leven benadrukken.