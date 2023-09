Nieuwe huurders voor Klein Soestdijk in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Stichting Het Drentse Landschap verwelkomt vanaf 1 oktober nieuwe huurders in Klein Soestdijk. Het statige monumentale pand werd in 1859 gebouwd als dienstwoning voor de hoofddirecteur van de gevangenissen in Veenhuizen. Door zijn witte, gepleisterde muren en vormgeving, is het een van de meest opvallende panden in het voormalige gevangenisdorp, dat in 2021 de Unesco Werelderfgoed status kreeg.

Klein Soestdijk is sinds 2021 in gebruik als Bed & Breakfast. De vorige bewoners maakten Klein Soestdijk “wereldberoemd” in Nederland door in april 2022 mee te doen aan het programma Bed & Breakfast van omroep Max. De nieuwe huurders, Willem Kaldenbach (54) en Tamara le Roy (49) zetten de Bed Breakfast voort. Beiden werkten hiervoor jaren in de culturele sector en dat zie je terug in hun plannen. ‘Het is een uniek pand met een bijzondere geschiedenis, dus naast de Bed & Breakfast, willen we in en om het pand ook kleinschalig cultureel programmeren. Uiteenlopend van exposities tot kleine zomerconcerten in de tuin.’ De contacten met Muziekfestival Veenhuizen zijn bijvoorbeeld al gelegd. Willem is nog tot 1 oktober 2023 Coördinator bij Museum Havezate Mensinge te Roden en Tamara zal naast haar werkzaamheden voor de B&B, haar coachings- en massagepraktijk blijven voortzetten vanuit Klein Soestdijk. Naast Tamara zullen er diverse andere zorgverleners actief zijn in het pand, waaronder een regressietherapeut, een psycholoog en een pijncoach. Het huurcontract werd op 12 september ondertekend. (Foto: (Willeke Hagendoorn).