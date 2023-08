Noordenveld Cup een prooi voor GOMOS

NIEUW RODEN – Het jaarlijkse voetbaltoernooi in de Gemeente Noordenveld is dit jaar door vv Nieuw Roden georganiseerd. Peize had de organisatie eigenlijk in handen, maar door de nieuwbouw van de accommodatie in Peize had men gevraagd of er een andere vereniging dit wilde organiseren. Nieuw Roden pakte de organisatie van deze editie van de Noordenveld Cup die afgelopen zaterdag plaats vond graag op. Onder prima omstandigheden en mooie velden werd de Noordenveld Cup door wethouder Alex Wekema afgetrapt. Voor alle clubs was dit de traditionele aftrap om te kijken waar men stond in de voorbereiding.

GOMOS was met afstand de betere ploeg, want ze wonnen alle wedstrijden. Nieuwe trainer Bas Veldman zag zijn ploeg lekker voetballen. Toernooi voetbal is altijd anders dan een wedstrijd spelen. In de finale tegen Nieuw Roden waren Edwin Rozenveld en Jannes Siegers doeltreffend en won GOMOS met 2-0. Nieuw Roden liet zien dat het dit jaar mee kan doen in de competitie. Jur Smit, trainer Nieuw Roden, zag een mooie kans om jonge spelers speeltijd te geven en dingen uit te proberen. Hij zag de jeugd met veel energie spelen en dat gaf de trainer vertrouwen. ONR was duidelijk niet op volle oorlogssterkte. Trainer Erik Kloosterman vond dat door de vele afwezigen de motivatie niet optimaal was. Dat zag je dan ook in de resultaten terug. Veenhuizen trad met acht nieuwe spelers aan. Het was dan ook zoeken naar de samenwerking, zag trainer Marcel van Veenen. Er is nog werk te doen. Peize miste van de 39 spelers 27 mannen. Te veel op vakantie of ze verkozen een weekend naar een festival boven het toernooi spelen met het team. Trainer Elte Hofman had daar zo zijn eigen gedachten bij. Roden schitterde in negatieve zin, omdat het aantrad met een 2e elftal. De trouwe Roden aanhang was hier zeer verbolgen over. Bij navraag bleek Roden 1 een onderling toernooi te spelen met Knickerbockers en Zuidlaren.

Voetballend gezien was GOMOS de betere van de zes deelnemende ploegen. De terugkeer van Robert Elsinga deed zich gelden. Nieuw Roden liet tegen Roden en Veenhuizen fris voetbal zien met soms aardige combinaties. Veenhuizen was nog wat flets maar zal in de competitie er zeker staan. Peize kon door de vele afwezigen niet tot het spel komen wat trainer Hofman voor staat. ONR viel tegen qua veldspel. Trainer Kloosterman zal zeker nog aan de slag moeten met zijn ploeg om goed en fris aan de start van de competitie te staan. Roden Zaterdag 2 deed wat het moest doen. Ze lieten door hun komst de organisatie niet in de kou staan. Echte potten kon de ploeg niet breken.

Voorzitter van GOMOS was niet te spreken over de afwezigheid van Roden 1. Voorzitter van Duinen van Nieuw Roden vond het jammer. Voorzitter van der Leest van Veenhuizen gaf aan dat de laatste vergadering wel is aangegeven dat Roden niet zou aantreden met hun 1e elftal, maar dat voorzitter de Vries van Roden in ieder geval een representatief team zou sturen. Voorzitter de Vries van Roden beaamde dit maar als initiatiefnemer van het toernooi betreurde hij de gang van zaken. De nieuwe trainer had al in januari zijn voorbereiding voor het nieuwe seizoen gemaakt en daar geen rekening mee gehouden. Vreemd genoeg was de Noordenveld Cup wel in de voorbereiding opgenomen. De voorzitters zagen wel in dat als het toernooi bestaansrecht wil behouden, ze in ieder geval vroegtijdig een datum dienen te plannen voor het toernooi. Nu was de eerste vergadering pas op 8 juni. Het is te hopen dat alle clubs binnenkort om de tafel gaan om te evalueren om het voortbestaan van een volwaardig toernooi te waarborgen.