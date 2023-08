Noordenveld geeft gewonnen milieuprijs aan Stichting Koningsdag Roden

NOORDENVELD – Afgelopen woensdag 23 augustus gaf de gemeente Noordenveld haar gewonnen milieuprijs aan Stichting Koningsdag Roden. Wethouder Alex Wekema overhandigde een check van duizend euro aan Charlotte Bakker, Denise Zwep en Laura Maat van Stichting Koningsdag Roden. De stichting OPEN daagt met de Wecycle-campagne gemeenten uit om inwoners bewust te maken van de noodzaak van aparte inzameling. De Wecycle-campagne is bedoeld om mensen aan te sporen om oude, elektrische apparaten en lampen in te leveren om daar nieuwe grondstoffen van te maken. Henk Triemstra, Beleidsmedewerker Afvalstoffen en Energie bij Gemeente Noordenveld vertelt: ‘Wecycle daagt gemeentes uit om afval extra in te zamelen. Stichting Koningsdag Roden heeft extra activiteiten opgezet met Koningsdag om dit te realiseren. Ze hebben een enorm positieve bijdrage geleverd en daarom hebben wij hen gekozen.’ De gemeente zelf besteedt ook veel tijd en aandacht aan dit onderwerp. ‘We hebben bijvoorbeeld een afvalkraam, we deden met scholen mee aan de e-waste race en zijn bezig met een grondstoffencentrum. Daar willen we vooral mono stroom inleveren. Dat zal gratis zijn voor inwoners. Er moet nog wel betaald worden voor grof restafval, maar wanneer je dit zelf scheidt, is het anders.’ De dames kunnen dit bedrag in elk geval goed gebruiken. Laura Maat: ‘In september gaan we voor het eerst weer in overleg met elkaar. We zullen zeker doorgaan met het inzamelen van overgebleven en onverkochte apparaten na Koningsdag. We hebben veel positieve reacties gehad. De basis is gelegd en vanaf daar bouwen we verder. We zullen het geld waarschijnlijk steken in het verzamelen van afval, de spelletjes voor kinderen, optredens op Koningsdag en natuurlijk licht en geluid.’