Noordenvelders: Adam Ubels

PEIZE – ‘Ik ga in ieder geval door tot mijn 75e’. Dat waren de woorden van Adam Ubels in 2015 toen hij van de KNVB de gouden speld kreeg voor zijn verdiensten in de voetballerij. Nu, bijna 8 jaar later, hij is inmiddels 77, is Adam nog steeds te vinden op de velden van VV Peize. Hij heeft z’n doelstelling bijgesteld. ‘Als alles meezit, dan fluit ik tot m’n 80e. Dan hou ik echt op hoor.’

‘De ridder in de KNVB’ begon met voetballen toen hij 12 jaar was. ‘Dat was in die tijd de gebruikelijke leeftijd om daarmee te beginnen’, zegt Adam. Jaren later voetbalde hij in het 1e. Hij had niet de allerbeste techniek en moest het vooral hebben van zijn inzet. Verder moet hij eerlijk bekennen dat hij in het veld niet altijd de liefste was. Toch probeerde Roden, dat was in de tijd dat de geboren Peizenaar even in het grensdorp woonde, hem nog bij Peize weg te kapen. Hij bleef Peize trouw en is inmiddels bijna 66 jaar verbonden aan de vereniging. Al vanaf z’n 20e hanteert hij in het veld ook de scheidsrechtersfluit. Met tussenpozen. Dat was toen hij zelf speelde in het 1e en hij jarenlang leider was bij z’n voetballende zoon.

Fluiten, wat is daar nu zo leuk aan. Denkend aan datgene wat scheidsrechters vaak tegen hun hoofd geslingerd krijgen. ‘Het is júist leuk. Ik heb nooit problemen met de jongens’, is zijn reactie. ‘Hoe ze soms reageren, daar hou ik van. Ik zeg ze vaak dat ze de fluit dan van mij mogen hebben en dat ik dan wel ga voetballen.’ Hij laat zien dat hij de leider is en tegelijkertijd is hij één van hen. Het is volgens Adam de manier van brengen en daar hoort zeker een portie humor bij. Hij kent z’n pappenheimers inmiddels. ‘Na de wedstrijd krijg ik van de jongens altijd een biertje, prachtig toch.’

Adam loopt op deze manier zeker wel 5 kilometer per wedstrijd. ‘Goed voor mijn conditie dus.’ Lopen kon hij altijd al goed, want ten tijde van het 1e liep hij bij de coopertest elke keer vooraan. Inmiddels moet hij wel toegeven dat het minder wordt. ‘Ik moet steeds langer herstellen’, verzucht hij.

De velden van Peize bezorgden hem ook zijn echtgenote. Tineke, toen al zijn dorpsgenote, vroeg zich af wie dat was, die knappe rechtsback. Ze zag wel wat in hem. ‘Maar ze viel ook voor mijn Kreidler hoor’, lacht Adam. Het stel ging samen verder en kocht na hun huwelijk in Roden een woning. Dat was omdat er toen in Peize geen huis te vinden was. Ondanks de gezellige buurtjes keerden ze terug naar Peize.

In zijn dagelijks leven begon Adam ooit als schilder. Maar dat vak ruilde hij in voor die van magazijnmeester. Toen het bedrijf waar hij werkte naar het westen verhuisde kwam hij bij huis te zitten. Hij was nog geen 57, maar wist zijn tijd goed in te vullen. ‘Sterker nog, ik heb me nog nooit verveeld.’ Hij pakte het schilderen weer wat op bij familie en vrienden, maar kreeg ook meer tijd voor vrijwilligerswerk. Zoals gezegd bij de voetbalvereniging, maar ook bij het plaatselijke zwembad. Ook is hij al enige tijd vrijwilliger bij ‘tafeltje dekje’. Zo eens in de vier weken bezorgt hij een week lang het eten bij mensen. ‘Heel dankbaar werk’, aldus Adam, ‘bovendien heeft het ook een heel sociale functie.’ Zo is er elke dag een controle hoe het met de mensen gaat. Ook was en is er altijd tijd om op te passen op de kleinkinderen. En gaan Adam en Tineke graag de hort op. ‘Fietsen op de auto en wegwezen.’ Maar ook in de regio, in de eigen prachtige omgeving, fietsen ze graag.

Adam komt rustig over. Ben je zo rustig Adam? ‘Ehm, innerlijk ben ik dat niet altijd.’ Adam vertelt dat geduldig zijn hem niet zo past en een hekel heeft aan wachten. Z’n vrouw kan dat alleen maar bevestigen. ‘Ik denk vaak, tel even tot tien, Ubels’, voegt hij daar aan toe. Toch merkt hij dat hij, naarmate hij ouder wordt, milder wordt. ‘Zouden meer mensen moeten doen, niet overal tegenaan schoppen’, grinnikt hij, ‘het heeft zo weinig zin.’

Adam en Tineke wonen aan de Brinkweg schuin tegenover het evenemententerrein. Mensen denken vaak dat het overlast geeft, maar zij genieten er juist van. ‘Fijn dat er in het dorp zoveel te doen is.’ Vooral tijdens Peizermarkt is de sfeer van saamhorigheid goed te merken. Waren zij eerder de jonkies in de straat, inmiddels is de overkant van de straat helemaal verjongd. ‘Een en al gezelligheid tijdens kaartavondjes en daar blijven wij heerlijk jong bij.’