NOORDENVELDERS: Harma Venema

PEIZE – Het was op de brink afgelopen zomer een opvallend beeld. Veel mensen wisten steeds vaker het terras te vinden van dagbesteding Ons T Hoes voor een lekker kopje koffie met een stukje eigengemaakte boterkoek. Harma Venema is één van de uitbaters van het ‘T(hee)huis’, de plek waar mensen zich ‘thuis voelen’.

Juist dat thuisgevoel heeft Harma ook ervaren toen ze een aantal jaren geleden weer naar Peize kwam. Eerst al op haar 12e kwam ze naar het dorp. ‘Dat was in een tijd dat, vooral als je in het Kortland kwam te wonen, als import werd bestempeld.’ Toch wende ze snel. ‘Dat ging gewoon vanzelf, maar ik ben hier ook meteen gaan handballen.’ Na de havo had ze een opleiding aan de ALO voor ogen. Maar het liep anders. Dat was omdat haar vader aan een fietsongeluk hersenletsel had overgehouden. De drukte in het gezin was hem vaak te veel en Harma besloot om uit huis te gaan. Ze had al verkering met Roelf Geert en zag samenwonen met hem wel zitten. ‘Maar, dat kostte geld. En zo ging ik aan de slag bij Gerry Suurd in de plaatselijke supermarkt.’ Daarna werkte ze enige tijd bij Cordis. Maar vond ze het moeilijk om aan het werk te zijn toen ze moeder was geworden. Zelfs bij de avondploeg, waar ze maar 1,5 uur oppas nodig had. ‘Ik bleef het lastig vinden dat iemand op mijn kind moest passen.’

Tot zich een mooie kans voordeed, toen haar ouders gingen verhuizen naar Tenerife en ze de Fiets-Inn aan De Pol van hen kon overnemen. Het was de eerste kennismaking met het runnen van een koffie- en theeschenkerij, haar op het lijf geschreven. Ze genoot ervan, samen met haar man. Maar haar ouders keerden terug en wilden wel weer terug in de zaak. En omdat Roelf Geert een baan kreeg in Smallingerland werd Rottevalle voor het gezin de nieuwe woonomgeving. ‘We hadden het er oprecht goed, maar wat miste ik Peize. Het werd versterkt toen vrienden van vrienden ons eens uitnodigden om met hen mee te gaan op wintersport. Een fantastische vakantie. Eenmaal terug in Rottevalle had ik zo’n besefmomentje. Als het met vrienden van vrienden zo gezellig is, wat mis ik dan veel.’ Ze had een goed excuus voor de verhuizing. Want haar zoon wilde naar het groenonderwijs en dat was vanuit Peize veel dichterbij dan vanuit Rottevalle. ‘Bijna 9 jaar geleden was het hier echt weer thuiskomen’, vertelt Harma.

Inmiddels werkte Harma bij De Zijlen. ‘Daar vertelde ik tijdens een opleiding eens over mijn achtergrond en bij de diploma-uitreiking was het de opleider die mij meegaf dat hij mij nog wel eens zou zien in een eigen koffieschenkerij met mensen met een beperking.’ Met nog twee collega’s mijmerde ze erover, maar de plannen werden pas echt doorgezet toen haar broer haar op 1 januari vroeg naar haar goede voornemens. Naast de bakker had café Ensing nog een opslagruimte. En zo startte Harma, haar twee compagnons moesten in coronatijd afhaken, een dag nadat de horeca op 1 juni 2020 weer open mocht. ‘Om te kijken of we in het T Hoes met horeca een stukje vaste lasten konden terugverdienen. En nu? Zonder reclame te maken, groeien we nog steeds’. Samen met de nieuwe vennoot, Mark Matter, onderscheiden ze zich door kleinschaligheid, 2 begeleiders op 6 mensen. Wordt Harma er gelukkig van als iedereen een leuke dag heeft gehad. ‘Onze cliënten maken van alles, cakes en boterkoeken. Maar houden zich ook bezig met de meest uiteenlopende klussen. Zakjes maken voor een hotel, met servetten, tandenstokers en een pepermuntje, maar ook het sorteren van lego voor een webshop. Of soep maken voor de maandelijkse lunch voor dorpsbewoners in het dorpshuis.’ En volgens Harma met een belangrijk doel, in interactie met en meedoen aan de maatschappij.

Naast haar job heeft Harma ook nog een zorgtaak naast de deur. Bij hun woning plaatsten ze een mantelzorgwoning waar haar moeder en haar partner samen oud kunnen worden. ‘Echt een voordeel hoor, zo dichtbij. Wonen ze verder weg, dan vergt dat veel meer belasting.’

‘Laatst kwam er een enquête van de gemeente over participatie, over inspraak voor de burgers.’ Maar voor Harma zou participatie veel meer moeten zijn. ‘Participatie is meedoen in de samenleving. Ook voor mensen met een beperking, eruit halen wat erin zit en mensen tot ontwikkeling laten komen.’