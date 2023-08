Noordenvelders: Jaap Bos

RODEN – Hij was één van de kartrekkers voor wandelend korfbal in Roden, ofwel OldStars walking korfball voor 60-plussers. Dit initiatief van het Nationaal Ouderenfonds resulteert sinds 2021 dan ook in een wekelijks uurtje sportief bezig zijn. We hebben het over Jaap Bos die zich graag inzet voor verbetering van de vitaliteit van ouderen maar vooral sociale verbinding aanmoedigt.

Dat sociale, het is de rode draad in zijn leven. Dat begint al in zijn arbeidsproces waar hij fanatiek is in de medezeggenschap. ‘Ik zat in de tijd dat ik bij het ziekenfonds werkte, zowel in Meppel als in Groningen, altijd in de ondernemingsraad. Dat was een heftige tijd door de marktwerking in de zorg en bedrijfsbeëindiging.’ Hij stopte er bijvoorbeeld al zijn energie in om medewerkers die ontslag kregen zo goed mogelijk te laten gaan.

Jaap studeerde wiskunde, maar wist niet goed wat hij ermee wilde doen. Hij switchte naar automatisering. Een goede keuze, want als je daar in die tijd naar solliciteerde had je meteen een baan. Na een paar jaar werken bij de NS keerde Jaap met zijn vrouw Jansje vanuit Enschede terug naar het noorden, om te gaan werken bij het ziekenfonds. Eerst in Meppel, later bij de particuliere tak in Groningen, met een verhuizing naar Roden. Tot hij weer verder van huis werd gestationeerd. ‘Een jaar lang reed ik op en neer tussen Roden en Zwolle. Daar werd ik niet vrolijk van en ik nam er gauw afscheid van. Daar zat ik als begin veertiger, zonder werk. Ik moest mijzelf echt bij elkaar rapen.’

Het lukte, want de meest ideale combinatie kwam op zijn pad. ‘Ik kom uit een politienest, m’n vader was politieman, en ik had wiskunde gestudeerd. Ik werd informatieanalist op de post verkeershandhaving bij de rijksoverheid. Het was de tijd van mijn leven.’

Inmiddels is Jaap gepensioneerd en merkt hij op dat werken belangrijk is. Maar dat als je stopt met werken, je gaat relativeren wat nu echt belangrijk is. ‘Carrière is mooi en als je talent hebt, gebruik het vooral, maar niet ten koste van alles.’ Hij heeft het er nu graag met zijn volwassen zonen over, die nu midden in het arbeidsproces zitten. ‘Blijf vooral zorgen voor je familie en vrienden’, zijn de woorden van Jaap.

De sociaal bewogen Jaap geeft veel en krijgt daarom veel terug. Hij merkte het na het overlijden van zijn Jansje vorig jaar juni. ‘Het 1e en 2e team van KV Noordenveld stonden, stijf van de zenuwen, klaar voor hun kampioenswedstrijd. De korfballers hielden eerst een minuut stilte. Hoe bijzonder is dat.’

Jaap vindt zichzelf redelijk sportief, maar dan vooral passief. Vanaf zijn studietijd is hij een groot basketbalfan van Donar. Toch kwam hij in aanraking met een heel andere tak van sport. Dat was toen ze in Roden kwamen wonen en z’n tweede zoon ging korfballen. Bij de organisatie van de wereldkampioenschappen voor junioren was het Jaap die de huisvesting voor de verschillende landenteams regelde. ‘Ik bleef hangen in de goede sfeer, in de meest sociale sport die je maar kunt bedenken.’ Hij kwam in het bestuur en doet nu met name de pr, zoals het schrijven van de wekelijkse wedstrijdverslagen. En is hij heel trots op en blij met de OldStars met inmiddels 35 leden. ‘Het voorziet duidelijk in een behoefte. Elke dinsdagochtend een uurtje bewegen met een minstens zo belangrijke 3e helft, voor het sociale aspect.’

Sporten doet hij dus niet meer zo passief. Want ook bij de wandelclub Roden Fit & Gezond is hij wekelijks actief. ‘Een deel van de wandelgroep noemt zichzelf de Paradijsvogels, negen dames en ik. We zitten altijd even gezellig na en ondernemen ook andere uitjes. Hoe gezellig is dat.’ Volgens Jaap zouden meer mannen dat moeten doen, voor alleengaanden en -staanden is er zoveel plezier te halen uit verschillende gezamenlijke activiteiten. Zo werd Jaap ook vrijwilliger in De Hullen. Z’n moeder had daar een fijne laatste tijd gehad waarop hij besloot iets terug te doen. Eens in de maand gaat hij nu vanuit Fit & Gezond aan de wandel met bewoners. ‘Die blije gezichten, zo’n dankbaar gegeven.’

Zo zien we een man die na het verlies van zijn vrouw goed verder lijkt te kunnen. ‘Ik wilde zeker niet achter de geraniums wegkwijnen’, zegt Jaap, ‘en daarom stop ik al m’n energie in m’n sociale contacten. En dat moet je zélf doen, je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk.’ Maar waar hij z’n kracht vooral vandaan haalt zijn z’n kinderen. ‘Ik heb drie fenomenale kerels en drie fantastische schoondochters. En inmiddels, en dat is echt het hoogtepunt, vier kleinkinderen, met de vijfde op komst.’