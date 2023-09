Oer-Drents: Jannes, Marco Schuitmaker en Eltjo op podium van Het Wapen van Drenthe en Mo’s Café

Niet individueel de horeca bedrijven, maar de handen ineenslaan. Het bleek een goed uitpakkende ambitie van Het Wapen van Drenthe en Mo’s Café. De twee panden staan tegenover elkaar op de Brink en hadden altijd aparte podiums. Op den duur werd de muziek aan beide kanten steeds harder om elkaar te kunnen overstemmen. Dat kon niet langer dachten Monique Roossien (Mo’s Café) en Bart de Vries (Het Wapen van Drenthe). Sinds een jaar of zes realiseren de twee horecabedrijven een gezamenlijk podium. En dat bevalt bijzonder goed, weet Bart te vertellen. ‘Dat was een hele mooie uitkomst. Profiteren van elkaar doe je toch tijdens zo’n evenement als de Rodermarkt. Daarnaast onderhouden we uitstekend contact. Voor de feestweek op ben ik meer organisatorisch bezig, terwijl Monique de artiesten regelt. Ze weet keer op keer weer topartiesten te regelen.’ Vrijdag 22 september zullen Mark Doldersum en Johannes Rypma het podium beklimmen. Op de zaterdag is er een Super Pianoshow met Top 40 muziek en de zondag staat in het teken van het Oktoberfest. ‘Dat hebben we ooit bedacht en sloeg goed aan. Ons personeel loopt in lederhosen en Tiroler jurkjes. Die Lustige Moeflons beginnen om 16.00 uur te spelen.’ Alex en Johan zullen maandag om 19.00 uur een show weggeven. Een echt Drents programma is dinsdag vanaf 16.00 uur te bewonderen. Dan zullen niemand minder dan Jannes, Marco Schuitmaker en de regionale held Eltjo het publiek vermaken. ‘We zijn ons er bewust van hoe populair Marco is op dit moment en dat vinden we super voor hem. Maar vóór zijn doorbraak kwam hij al bij ons, die contacten zijn heel sterk. We zijn dan ook blij dat hij voor ons een plekje vrij heeft gemaakt in zijn drukke agenda.’ De woensdag wordt afgesloten door Richard van der Weide. ‘En daarna is het feest voor de ondernemers. Dan drinken we een borrel op de fantastische week die dan achter ons ligt.’ Zelf kijkt Bart vooral uit naar de Rodermarktparade. ‘Ons terras biedt een fantastische plek om de tocht te bekijken. Wij hebben een familiebedrijf, dus ik ben ook opgegroeid met de Rodermarkt. Het is fijn om ons dorp zo te mogen bedienen en natuurlijk is er genoeg ruimte voor ons team om ook mee te kunnen genieten van het mooiste evenement van het jaar.’ Hoewel Het Wapen van Drenthe hotelkamers aanbiedt, raadt Bart af om te boeken. ‘We zijn in deze periode ook niet te vinden via de bekende boeking sites. De kamers zitten wel vol, maar mensen moeten weten dat het nooit echt stil is. Daarom komen of de rasechte feestgangers overnachten of kermisexploitanten en ruiters van de paardenmarkt. We hebben wel een keer een stel gehad die toch wat anders had verwacht van de Rodermarkt. Ach, een weekje per jaar moet kunnen. Heel Roden geniet mee en dus ook onze gasten!’