Oldstar voetballers aan de slag met AED in kantine van ONR

NIEUW-RODEN- Iedere dinsdagochtend vaste prik: de trouwe club oldstar voetballers verzamelt zich bij ONR voor een potje walking voetbal onder leiding van Johan Wardenier. Afgelopen dinsdag was dat niet anders. Wat wél anders was, is dat de heren getrakteerd werden op een lekkere lunch en een spoedcursus AED door Dirk Jan Mollema. Het initiatief voor deze cursus ligt bij Welzijn in Noordenveld, vertelt Marten Vogt, die ook even binnenstapte. Veel mensen weten wel waar de levensreddende apparaten hangen, maar lang niet iedereen weet hoe ze werken, weet Vogt. Een leerzame les, bleek al snel. Mollema zocht een slachtoffer, Wardenier wierp zich op. Nadat vastgesteld werd dat het slachtoffer nog wel ademde, werd onmiddellijk (nep) 112 gebeld. Terwijl Roel Kloosterman onmiddellijk de verbandtrommel en de AED op moest zien te sporen, moest Wardenier in de stabiele zijligging worden gelegd. Daarna werd hij van een isolatiedeken voorzien. Reanimeren bleek gelukkig niet nodig. Ook in Norg, Peize en Veenhuizen worden binnenkort AED-cursussen gegeven.