Onder de Linden komt met bomvol muziekprogramma

Anton en Janet zijn er helemaal klaar voor. Althans op papier. Op dit moment wordt er hard gewerkt om Gastrobar en Hotel Onder de Linden feestproof te maken. ‘Het meeste meubilair gaat eruit, plastic komt op de vloer en daarna tapijt. Buiten ruimen we het terras op om plaats te maken voor tenten en tappen’, vertelt Anton. Onder de Linden wordt tijdens de Rodermarkt gezien als baken van vrolijkheid en gezelligheid. ‘En natuurlijk de traditionele beugelavond. Daar trappen we mee af op 21 september. Vorige week zijn de beugels aangeleverd, dus ook dat is gereed.’ De beugelavond is een overgebleven traditie van de vorige eigenaar. ‘Toen was het nog een echt Grolschcafé. We zijn overgestapt naar Hertog Jan, maar trekken tijdens de beugelavond de Grolschflessen uit de koeling.’ Op zaterdag kan er zowel binnen als buiten gedanst worden op de muziek van onder andere Wesley Braaksma en het broertje van Mart Hoogkamer, Luciano Vermeer. Op zondag staan Sunshine, Dweilorkest en The Showbusters op het podium Brink en in het café. ‘The Showbusters weten altijd een fantastische show neer te zetten. Wij zijn dan wel hard aan het werk met ons team, maar de hele beleving krijgen we mee. Er is nooit ellende, alleen maar gezelligheid. Dat is fantastisch.’ Op dinsdag zullen onder andere Harten10, Daniël Metz en Bertus Sipma afreizen naar Roden. De Kortebaan Draverij op woensdag weet veel publiek te trekken naar de horecagelegenheid. Folkert-Hans zal vanaf 18.00 uur de week afsluiten. ‘Grandioos. Dat we dit hebben weten te regelen. Onder de Linden wordt het middelpunt van feestend Roden. Iedereen is van harte welkom, we maken er samen een feestje van.’