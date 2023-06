Onderwijsveteraan Nettie Feenstra nog steeds volop in de running

‘Dit is echt mijn allerlaatste kunstje’

RODEN – Officieel is coördinator Taalklas Oekraïne Nettie Feenstra al 3 jaar met pensioen. De oud-directeur van ’t Hoge Holt nam op 1 oktober 2020 afscheid van het onderwijs. Niet omdat ze dat nou per se wilde, maar omdat ze 65 werd. Toch kon ze het onderwijs niet loslaten. Het sprak vanzelf dat ze de uitdaging aanging toen ze gevraagd werd om de Oekraïneklassen te coördineren. Ook is ze waarnemend directeur van obs de Tandem en sinds kort van obs de Marke, na het vertrek van José Wolters. ‘Dit is mijn allerlaatste kunstje.’

De Marke heeft inmiddels een nieuwe directeur gevonden. Matthijs Welling (48) start op 1 september als directeur van obs de Marke. Tot die tijd neemt Nettie Feenstra de honneurs waar op de school in het centrum van Roden. De waarneming op de Tandem stopt straks en dus is het einde in zicht voor Nettie Feenstra. Eigenlijk kwam het haar goed uit dat ze benaderd werd door OPON-directeur Han Sijbring om de Oekraïneklassen op zich te nemen. Ze was namelijk nog helemaal niet klaar met het onderwijs. Feenstra weet hoe de hazen lopen en waar ze wat moet halen. Een oude rot in het vak. Al ziet ze er niet zo uit. Stralend en zelfverzekerd als altijd regelt ze de boel tot in de puntjes.

Feenstra begon haar onderwijscarrière op de basisschool in Altena. ‘Daar ben ik op 15 januari 1977 begonnen. In 1994 ben ik naar SBO ‘t Hoge Holt in Roden gegaan. Daar ben ik gebleven tot aan mijn pensioen op 1 oktober 2020. Nog een jaar heb ik op kantoor gewerkt, ik kon het nog niet loslaten. Ik zou begin 2022 dan echt met pensioen gaan, maar toen kwam de Poolster. Bart van Bergen vertrok als directeur. Daarna volgde de Tandem en nu dus de Marke. Hierna is het klaar. Je moet een keer ophouden. Ik ben bijna 69, een oude oma in de school moet je niet willen.’

De meest bijzondere tijd in haar carrière is misschien wel de coronaperiode. Nog steeds ziet ze de gevolgen van de lange schoolsluiting bij de kinderen. ‘Je zag het vooral bij groep drie. Die kinderen hebben de kleutertijd gemist. Dat zie je terug. Zelfstandig een beker dichtdraaien lukte bij sommige kinderen niet. Ze hebben minder vaardigheden opgedaan. Ze moesten echt leren om naar school te gaan. Een schoolritme was er niet. Door de groepen kleiner te maken hoop je ze die schoolvaardigheden bij te brengen. In hogere groepen merk je dat kinderen veel tijd achter de computer hebben doorgebracht. Dat heeft een boost gegeven aan de Engelse taal. Daarin hebben ze een voorsprong opgelopen ten opzichte van kinderen die dat niet hebben gedaan.’ Ook met het oefenen van de tafels zag Feenstra stagnatie. ‘De dagelijkse dingen die leerlingen op school deden zijn ontbeerd. Dat moet bijgespijkerd worden.’ Ook zag Feenstra de gevolgen van de coronapandemie in het gedrag van kinderen. ‘Ze hebben minder met elkaar gespeeld. Dat zie je terug in socialisatie en met de omgang met tegenslagen.’

NPO-gelden

Scholen kregen na het indienen van een onderbouwd plan geld om de corona-achterstanden weg te werken. In totaal werd 8.5 miljard euro uitgetrokken voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Die pot is nu bijna leeg. Toch is in de gemeenten Noordenveld de bodem nog niet in zicht. ‘We hebben destijds binnen OPO Noordenveld afgesproken om een deel van het bedrag te sparen. Daarom is het voor het aankomende schooljaar en het jaar erop ook nog wat geld. Alle scholen worden gemonitord. Naar aanleiding van de Cito’s bekijk je: wat heeft het opgeleverd? Aan het einde van het schooljaar moet iedere school een schoolreportage maken. Dat is geen sinecure. De reportage maakt inzichtelijk wat is ingezet en wat de maatregelen hebben opgeleverd. Dit wordt vergeleken met de periode voor corona. Mocht blijken dat er toch nog iets anders ingezet moet worden, is daar nog geld voor. Het is eindig, maar er zit gelukkig nog wat in de spaarpot.’

Feenstra blijft nog aan als plaatsvervangend directeur op de Marke totdat Matthijs Welling (hij werkte de afgelopen 20 jaar als leerkracht, schoolcoördinator en waarnemend directeur op obs Driespan in Harkstede) op haar opvolgt. Daarna is het klaar. ‘Dit is echt mijn allerlaatste kunstje’, lacht ze. Feenstra verlaat niet alleen het onderwijs, ze verlaat ook Roden. ‘Mijn man en ik hebben altijd tegen elkaar gezegd: als we met pensioen gaan, kopen we een huis aan het water. We hebben veel rondgekeken, maar het wilde maar niet lukken. Op de dag dat wij onszelf een ultimatum gaven en ons erin berust hadden dat we in Roden zouden blijven, keek ik nog één keer op Funda. Toen zag ik de kavel waar we van droomden. In Franeker aan het water. Zou er ooit weer een Elfstedentocht komen, gaat die voor ons huis langs.’